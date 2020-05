Oubliez Jaroslav Halak à Montréal!

Mauvaise nouvelle pour les partisans qui espéraient revoir le gardien Jaroslav Halak avec le Canadien de Montréal : les Bruins de Boston lui ont octroyé une prolongation de contrat d’un an, vendredi.

En 2020-2021, l’homme masqué aura un salaire de base de 2,25 millions $, mais il pourrait toucher 1,25 million $ supplémentaire en bonis de performance. Son précédent contrat, qui venait à échéance cet été, était d’une valeur de 2,75 millions $ annuellement.

À Boston, Halak est l’auxiliaire de Tuukka Rask. Lors de la première année de son association avec les Bruins, il a disputé 40 parties et lors de la seconde, le gardien slovaque a été envoyé entre les poteaux à 31 reprises. En 2019-2020, il a maintenu un dossier de 18-6-6, une moyenne de buts alloués de 2,39 et un taux d’efficacité de ,919.

Halak a amorcé sa carrière dans la Ligue nationale de hockey avec le Canadien, lui qui a été le choix de neuvième ronde (271e au total) du CH lors du repêchage de 2003.

Après cinq saisons dans l’organisation du Tricolore et les fabuleuses séries éliminatoires de 2010, le Slovaque a été échangé aux Blues de St. Louis dans la transaction envoyant Lars Eller dans la métropole.

Entre son passage au Missouri et son association avec les Bruins, Halak a porté les uniformes des Capitals de Washington et des Islanders de New York.