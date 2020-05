Pas de plan pour les aînés

Inquiets de leur sort à l’approche de la saison estivale, les amateurs de golf de 60 ans et plus désirent connaître ce que leur réserve le plan de déconfinement au Québec. Du même coup, les clubs de golf aussi.

Ils ne s’en cachent surtout pas, les directeurs de clubs au Québec témoignent que les golfeuses et golfeurs de plus de 60 ans représentent la majorité de la clientèle. Ils en forment jusqu’à 70 % dans certains cas.

Selon les statistiques de l’organisme provincial Golf Québec comptant 38 000 membres, 42,5 % des golfeurs sont âgés de 50 et plus. Du nombre, 15,4 % ont 65 ans et plus.

Depuis 10 jours, ils sont nombreux à interroger le représentant du Journal au sujet des permissions à venir.

D’un côté, les aînés veulent observer les consignes de la direction de la santé publique souhaitant leur protection, de l’autre, ils veulent bouger. Véritable sport de prédilection, le golf leur offrirait une balade en plein air où les risques sont moindres qu’à faire les commissions habituelles.

Appel au déconfinement

La situation est par contre différente dans les résidences pour personnes âgées (RPA) où le confinement est total. Justement, hier, le président et directeur général du Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA), Yves Desjardins, a apostrophé le gouvernement en lui demandant de déconfiner les aînés. Il a demandé des mesures concrètes dans un plan afin d’éviter de garder encabanés entre quatre murs des aînés encore trop longtemps. Il désire d’ailleurs éviter une certaine désobéissance.

En conférence de presse hier, le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, a souligné qu’il sera en discussion avec les établissements pour entreprendre la relance.

Au cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, on a refusé la demande d’entrevue du Journal. On s’est contenté de rappeler les règles de distanciation sociale chez les 60 ans et plus. « Des orientations claires » seraient communiquées au fil des prochaines semaines.

Pas plus d’informations au cabinet de la ministre déléguée à l’Éducation, Isabelle Charest. Aucune entrevue.

Bon pour la santé

Dans la communauté médicale, on s’inquiète aussi du prolongement du confinement chez les aînés.

« L’exercice est fondamental, a rappelé le Dr Alain Vadeboncoeur, chef du service de médecine d’urgence de l’Institut de cardiologie de Montréal, en entrevue avec Le Journal. C’est la mesure de prévention la plus efficace, surtout chez les 50 ans et plus. Le corps humain perd ses capacités cardiovasculaires et musculaires en confinement. Les impacts sont évidents sur la santé.

« C’est triste, car on sait que les personnes âgées perdent plus rapidement leurs capacités, a-t-il ajouté. L’état de santé décline si elles ne restent pas actives. »

Selon lui, le golf répond parfaitement au principe de distanciation sociale. « C’est une marche sur un terrain dégagé où on peut respecter la distance avec les autres. Les risques sont davantage liés à l’accès au terrain.

Parcours ouverts ailleurs au Canada