Pérou: le prix de la cocaïne s’effondre pour cause de pandémie

LIMA | Le prix de la cocaïne produite illégalement au Pérou s’est effondré de 58 % en raison de l’épidémie mondiale de coronavirus, ont indiqué vendredi les autorités.

Le kilo de cocaïne valait 5922 soles (environ 1740 dollars) en janvier, et en avril, il n’en valait plus que 2426 soles (734 dollars, a affirmé un rapport de la Commission nationale pour le développement et une vie sans drogue (Devida).

Le rapport ne détaille pas les raisons pour lesquelles le marché a connu une évolution aussi spectaculaire.

Il relève que la pandémie a provoqué une baisse des prix, entre avril et janvier, de 46 % pour la feuille de coca, et de 51 % pour la pâte basique avec laquelle est ensuite fabriquée la cocaïne.

Quelque 49 000 hectares de coca sont cultivés au Pérou, où la production de feuilles de cette plante est légale jusqu’à une certaine quantité, pour un usage traditionnel comme le « maté », une infusion à base de feuilles de coca.

Quelque 11 000 tonnes de feuilles de coca sont toutefois produites illégalement au Pérou. Deux de ses voisins, la Colombie et la Bolivie, font partie des autres grands producteurs, selon les données de l’ONU.

L’expansion de la pandémie de coronavirus a provoqué, outre l’arrêt de la grande majorité des vols internationaux, un confinement de populations entières qui a rendu le trafic de drogue plus difficile à dissimuler, dans des rues vidées de leurs habitants.