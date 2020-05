Qui de SpaceX ou de Blue Origin ira la première sur la Lune?

La NASA accorde près d’un milliard de dollars à trois sociétés en vue d'envoyer à nouveau des astronautes sur la Lune.

Encore plus gros que leurs sociétés spatiales respectives, les égo d’Elon Musk et de Jeff Bezos ne ratent jamais une occasion de faire parler d’eux. Preuve de cet égo ce matin, Elon Musk a déclaré sur Twitter que le titre Tesla était trop élevé! Il n’y a que lui sur Terre pour lancer pareil aveu, deux fois plutôt qu’une! Mais laissons les prises de tête aux sites à potins du Web. Donnons-leur quand même crédit pour l’excellente performance financière de leurs sociétés qui ont traversé la crise pandémique en forte hausse; +70% pour Tesla et +21% pour Amazon depuis le début de l’année.

Les sociétés SpaceX et Blue Origin et, moins connue chez nous, la militaro-industrielle Dynetics spécialisée en avionique (aéronefs téléguidés, systèmes spatiaux et drones) sont engagés dans la course à la Lune dans le cadre du projet Artemis de la NASA.

Les trois entreprises soumettront des projets concurrents en vue d’un système d'atterrissage habité qui sera utilisé pour retourner sur la Lune, et celles-ci ne seront payées qu'une fois qu'elles auront franchi des étapes de développement déterminées.

La valeur totale des contrats est de 967 millions $ pour une courte période de 10 mois.

SpaceX

Des trois, c’est le groupe SpaceX qui est le plus avancé avec ses fusées réutilisables et son module atterrisseur Starship entièrement intégré qui utilisera la puissante fusée Super Heavy.

Blue Origin

Du côté de la société de Jeff Bezos, l’homme le plus riche au monde, Blue Origin développe un module atterrisseur à trois étages qui sera lancé à l’aide de sa fusée New Glenn arrimée au sommet du système de lancement ULA Vulcan.

United Launch Alliance (ULA)

À propos d'ULA, le lanceur Vulcan est né de la coentreprise United Launch Alliance (ULA) entre Boeing et Lockheed Martin, un projet de lanceur né en 2015 pour remplacer les fusées Delta IV et Atlas V et pour aussi s’affranchir de la Russie qui fournit les propulseurs RD-180 des fusées Atlas V.

Dynetics

Chez Dinetics, le système de lanceur Vulcan d’ULA est aussi utilisé et sur lequel on construit un module de montée et de descente.

Au cours des dix prochains mois, les entreprises affineront leurs concepts, après quoi la NASA sélectionnera les sociétés qui participeront aux premières missions de démonstration.

Cela dit, il y a un hic dans la mécanique du financement. Les fonds du projet Artemis de la NASA n’ont pas encore été approuvés par le Congrès américain, alors que tout l’appareil gouvernemental est à dépenser des centaines de milliards pour colmater la crise économique créée par la pandémie.

À l’inverse, d’autres pensent qu’un tel projet comme Artemis donnera aux gens un peu d’espoir et de quoi rêver à un retour des Américains sur la Lune vers 2024 et de mettre fin au recours des fusées russes pour aller dans l’espace.

1er mai, Journée de l’espace

Restons un peu dans le domaine spatial, ce vendredi 1er mai est la Journée de l’espace qui vise à encourager les jeunes canadiens à développer leur intérêt pour les STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques). Le Canada est un joueur important dans l’exploration de l’espace et a eu un rôle majeur sur la découverte ce de qu’on connaît aujourd’hui sur l’espace.

Google partage quelques outils pour les astronautes et astronomes amateurs qui souhaitent explorer l’espace à l’aide de leur ordinateur.

Ils pourront se déplacer sans gravité grâce à Street View pour se rendre à bord de la Station spatiale internationale et faire le tour des 15 modules, ainsi qu’observer 2 véhicules d’amarrage (SpaceX Dragon et Orbital Cygnus) de la Station spatiale internationale (SSI) en 360 degrés.

Ils pourront également visiter l’Île Devon sur Google Earth, soit la plus grande île inhabitée sur Terre sur laquelle on découvre un terrain similaire à celui sur Mars. Pour savoir comment Google s’y est pris pour créer cette expérience digitale, vous pouvez consulter une vidéo (en anglais) ici .

Le tout premier drone hélicoptère sur Mars

NASA

Autre nouvelle, la NASA a développé un drone de type hélicoptère, appelé Ingenuity, pour survoler le sol de la planète rouge. Ce sera le tout premier vol à être effectué sur une autre planète que la Terre.

Ce petit drone de moins de deux kilos qui n’a aucun instrument à bord n’est qu’un prototype pour tester l’exploration aérienne dans une atmosphère beaucoup plus ténue. Chaque bond de vol ne durera que 90 secondes pour une hauteur maximale d’environ 5 mètres.

La prochaine mission qui transportera Ingenuity est prévue en juillet ou en août cette année.