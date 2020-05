Un avion pour déplacer les personnes infectées

Plus de 30 malades infectés par la COVID-19 ont dû être transportés à bord d’une « unité de soins intensifs volante », qui a dû s’adapter très vite au nouveau virus.

« Ce sont des missions à haut risque de contamination », admet le chef de service médical d’Évacuations aéromédicales du Québec (EVAQ), le Dr Simon Kind.

Créé en 1981, l’EVAQ transporte les patients des régions éloignées et isolées du Québec vers des hôpitaux spécialisés. L’an dernier, 7200 personnes en ont bénéficié.

Avec un virus aussi contagieux que la COVID-19, plusieurs précautions qui n’avaient jamais été nécessaires auparavant ont transformé le service de l’EVAQ. Avant la pandémie, celui-ci n’avait même pas de protocole pour le transport de patients atteints de maladies respiratoires infectieuses sévères, explique le Dr Kind.

Mais avec un équipement de protection de « cosmonaute » et des avions séparés en trois zones, encore aucun médecin ou infirmière de l’EVAQ n’a contracté le coronavirus dans l’équipe de six médecins et 12 infirmières, assure-t-il.

DE LA TÊTE AUX PIEDS

Photo courtoisie

« Je n’avais jamais mis ça ! » lance l’infirmière Valériane Duguay, qui fait partie de l’EVAQ depuis quatre ans. Lorsqu’elle prend un vol avec un patient infecté par la COVID-19, elle porte une blouse de protection munie d’un capuchon. Elle porte aussi un masque N95, une visière et non pas une, mais deux paires de gants, l’une par-dessus l’autre.

Cette combinaison, qui rappelle celle des soignants en Asie notamment, est nécessaire à cause de l’espace clos dans l’avion. Surtout que les vols peuvent être très longs. Mme Duguay s’est envolée vers Chibougamau, Val-d’Or et la Gaspésie pour aller chercher des malades.

PATIENT À L’ARRIÈRE

Photo courtoisie

L’EVAQ utilise un avion Dash 8 pour déplacer les malades atteints du coronavirus. Car contrairement aux avions Challenger, que le service possède aussi, le patient entre par l’arrière de l’aéronef. « Si on l’embarque à l’avant, on contamine tout le trajet du patient », explique le Dr Simon Kind. Ainsi, le patient peut rester à l’arrière sans jamais emprunter le même chemin que les pilotes, par exemple. Tout l’appareil est désinfecté après un vol.

TROIS ZONES

Photo courtoisie

L’avion Dash 8 utilisé par l’EVAQ a été séparé en trois zones pour réduire au maximum les risques de contamination. L’avant est la zone propre, où se trouve le pilote, par exemple. Le centre est la zone de transition, où une infirmière est en poste. Puis l’arrière est la zone contaminée où se trouve le patient, toujours accompagné d’un médecin et d’une autre infirmière. Les malades peuvent être intubés, mais plus souvent, ils ne portent qu’un masque de procédure. « On les rassure [...] Ils sont transférés au cas où les symptômes s’aggravent », explique Valériane Duguay.