Une chanson de confinement des comédiens de «District 31»

Les comédiens de District 31 poussent la note dans une vidéo mise en ligne vendredi matin. Menés par Gildor Roy au «air guitar», ils chantent une pièce inédite intitulée Ça va être correct.

La vidéo d’un peu plus d’une minute réunit 10 acteurs du populaire drame policier via l’application Zoom. Cette chanson est née d’une initiative de Gildor Roy, qui signe paroles et musique. À défaut de gratter sa guitare, l’interprète du commandant Chiasson gratte le tamis d’une raquette de tennis. La guitare qu’on entend provient du musicien Geoffroy Bélanger.

Québec!! Ça va être correct!!! pic.twitter.com/P8MgLH7QpG — Michel Charette (@michelcharette) May 1, 2020

Geneviève Brouillette, Catherine Proulx-Lemay, Sébastien Delorme, Michel Charrette, Frédéric Cloutier, Jeff Boudreault, Cynthia Wu-Maheux, Pascale Montpetit et Chatherine-Audrey Lachapelle participent au clip.

Les paroles du titre visent aussi bien à rassurer qu’à accrocher un sourire au visage des 1 800 000 téléspectateurs qui suivent la quotidienne de Luc Dionne à Radio-Canada. «T’as engraissé de quelques kilos? / Tes cheveux sont longs mais ça paraît pas trop? / Correct, ça va être correct», entonne le groupe.

La chanson se termine sur une note d’espoir avec : «Même si on l’sait pas quand est-ce que ça va finir / On peut quand trouver l’moyen d’en rire.»