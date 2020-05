Une visite en CHSLD autorisée après avoir lancé un cri du coeur

Après avoir publié une vidéo émouvante sur son compte Facebook, dans laquelle elle dénonce les problèmes liés à l’isolement que vit son grand-père, Joëlle St-Jean a obtenu l’autorisation d’aller lui rendre visite.

• À lire aussi: Une aide réclamée pour lutter contre les inégalités

• À lire aussi: Personnes âgées et COVID-19: l'ONU rappelle à l'ordre ses pays membres

• À lire aussi: «On ne laisserait pas un chien mourir comme ça»

N’ayant plus accès à ses proches, Denis St-Jean, 94 ans, avait décidé qu’il n’en pouvait plus et avait cessé de s’alimenter.

C’est donc pour des raisons humanitaires que le CHSLD Henriette-Céré, situé dans l’arrondissement de Saint-Hubert à Longueuil, a permis à la famille d’aller le voir.

«Ce n’est pas la COVID qui va emporter mon père, mais comme beaucoup d’autres résidents, c’est l’ennui. C’est ça qui est inacceptable», se désole Normand St-Jean, le fils de Denis St-Jean.

«Les lois sont faites pour généraliser la situation, mais il y a autre chose là-dedans»,a-t-il dénoncé avant de se rendre auprès de son père.

Des mesures de sécurité très strictes ont cependant été mises en place afin d’éviter la propagation de la COVID-19.