Victimes potentielles de Sergei Klenovski recherchées

L’Équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme (EILP) a procédé à l’arrestation de Sergei Klenovski le lundi 27 janvier pour s’être livré à l’exploitation sexuelle d’une jeune femme de 20 ans. Les enquêteurs ont des raisons de croire que ce proxénète aurait pu faire d’autres victimes au Québec et en Colombie-Britannique.

Klenovski a comparu vendredi au palais de justice de Montréal pour répondre à huit chefs d’accusation, dont traite de personne, proxénétisme, agression sexuelle, menace, ainsi que port et utilisation d’une arme. Sergei Klenovski est âgé de 24 ans. Il mesure 1,75 m (5’9’’), pèse 68 kg (150 lb) et a les cheveux châtains.

Toute personne qui aurait été victime ou qui connaît quelqu’un qui aurait pu être victime de Sergei Klenovski est invitée à se rendre à son poste de police local ou à communiquer avec le 911 afin de déposer une plainte officielle ou pour faire une déclaration à cet effet.

L’Équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme est une structure d’enquête unifiée au sein de laquelle les organisations policières travaillent de façon concertée afin de lutter efficacement contre les réseaux de proxénétisme et de traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle opérant à l’échelle interrégionale, interprovinciale et internationale. La Direction des enquêtes criminelles de la Sûreté du Québec coordonne l’EILP, et le Service de police de la Ville de Montréal en assume l’opérabilité tactique. Cette équipe regroupe également des enquêteurs de la Gendarmerie royale du Canada, du Service de police de la Ville de Québec, du Service de police de la Ville de Laval, du Service de police de la Ville de Gatineau et du Service de police de l’agglomération de Longueuil.