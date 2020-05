William Barr du côté des manifestants

Vous avez peut-être vu, hier, les images de manifestants armés qui se sont présentés au Capitole du Michigan. Ils s’opposent aux mesures de confinement et dénoncent une attaque contre leurs droits et libertés.

Si on peut bien sûr s’étonner qu’il soit permis de se présenter armé dans un parlement, les manifestants mettent le doigt sur un sujet sensible. De quelle manière et pendant combien de temps des élus peuvent-ils imposer des restrictions au nom du bien-être de la collectivité? Déclarer un état d’urgence permet une certaine latitude, mais la mesure est habituellement limitée dans le temps.

Dans un court document qu’il a fait parvenir aux procureurs du département de la Justice lundi, le procureur général des États-Unis, William Barr, a confirmé qu’il ne serait pas neutre dans le dossier. Il entend pencher du côté des manifestants (pas tous aussi intenses qu’au Michigan) et il veille au grain. On ne suspend pas la Constitution en période de crise.

Le procureur général insistait tout particulièrement sur le respect des droits des croyants et des partisans d’une relance économique rapide. William Barr, sans surprise, adhère donc à la même vision que le président américain. On peut cependant se demander si le procureur général ne devrait pas être impartial en la matière.

Une fois de plus, nous avons droit à un bel exemple de zone grise dans l’interprétation de la Constitution et du rôle du département de la Justice. S’il est manifeste que les États peuvent recourir à l’état d’urgence pour suspendre temporairement les droits constitutionnels des citoyens, les pourtours de cette mesure sont flous.

Si on peut s’étonner du fait que le procureur général des États-Unis ne soit pas totalement neutre dans ce dossier, le comportement de William Barr n’est pas pour autant illégal ou anormal. S’il sert d’abord la population, le procureur général jouit également d’une marge de manœuvre en ce qui concerne les priorités et les orientations de son service.

Si un démocrate lui succédait en 2021, nous assisterions alors à une réorientation. Depuis trois ans, les progressistes rongent leur frein, et on peut parier que les conservateurs seront contrariés si les démocrates reprennent la Maison-Blanche en 2020. Le jeu électoral influence l’orientation du département de la Justice. Nous le savons déjà, il y a bien plus en jeu cette année que le seul fauteuil du président.

Je me permets une petite réflexion en terminant. Selon les experts, la propagation du virus n’est pas enrayée aux États-Unis et Anthony Fauci répète qu’il faut s’attendre à une deuxième vague pour l’automne. En s’appuyant sur les données scientifiques, plusieurs gouverneurs continuent donc d’appliquer des mesures de confinement et d'éloignement social dans l’intérêt général.

Même si nous connaissons encore mal ce virus, il y a quasi-unanimité sur la nécessité d’être prudent et de continuer à se serrer les coudes. En affichant aussi ouvertement son appui aux manifestants, William Barr vient-il de jeter un pavé dans la mare? Est-il bien sage de mettre des bâtons dans les roues de gouverneurs qui ne font que s’en remettre aux avis des spécialistes?

William Barr est très fidèle au président depuis son entrée en fonction. Ne vous attendez pas à ce que ça change au moment où le président crie victoire dans la lutte contre la COVID-19 et souhaite obtenir un deuxième mandat. Enjeux de santé et campagne électorale sont-ils conciliables? Les six prochains mois fourniront plusieurs éléments de réponse.