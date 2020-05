10 livres qui font voyager (dans notre tête)

Envie d’évasion, de découvrir de nouveaux paysages, de vivre des aventures palpitantes? C’est possible de voyager dans sa tête, même en période de confinement, grâce au travail et à la créativité de plusieurs auteurs. Récits de voyages au bout du monde ou au bout de soi-même, histoires palpitantes se déroulant dans des contrées étrangères, voyages au cœur d’époques révolues... voici quelques suggestions pour sortir de l’ordinaire.

1. Mange, prie, aime

Photo courtoisie

Un classique à lire ou relire absolument : la grande quête d’Elizabeth Gilbert, qui invite ses lecteurs à la rejoindre dans un univers émouvant et joyeux, où les masques tombent et l’authenticité prend la vedette. À 31 ans, Elizabeth Gilbert avait une belle carrière, une belle maison, un mari dévoué. Pourtant, elle est insatisfaite de sa vie. S’ensuivent un divorce, une dépression et une liaison malsaine qui la plongent au fond du baril. Elle décide de tout plaquer pour partir en Italie, en Inde et en Indonésie pour réinventer sa vie.

2. L’étrange voyage de Monsieur Daldry

Photo courtoisie

La délicieuse et troublante histoire d’Alice Pendelbury débute à Londres en 1950, cinq ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. À la veille de Noël, la jeune créatrice de parfums se rend à Brighton avec une bande d’amis et, mise au défi, rencontre une voyante. Elle lui révèle que l’homme qui comptera le plus dans sa vie vient tout juste de passer derrière elle. «Pour le retrouver, tu devras faire un long voyage et rencontrer six personnes.» De retour à Londres, elle se confie à son voisin, un peintre excentrique, Ethan Daldry, qui la pousse à prendre la prédiction au sérieux et l’accompagne dans un voyage qui les conduit à Brighton, puis à Vienne, et enfin à Istanbul, en Turquie.

3. Sauvage par nature

Photo courtoisie

À 41 ans, Sarah Marquis a choisi de renoncer à sa vie tranquille dans les montagnes suisses pour entamer une aventure extrême dans les régions les plus sauvages de la planète. Pendant trois ans, elle a marché seule pendant 20 000 km. Un voyage au bout du monde... et aux limites de ses capacités. Sarah raconte dans ce témoignage inspirant et hors du commun le voyage qu’elle a réalisé de 2010 à 2013. Avec son sac à dos et un petit chariot à roulettes qu’elle poussait, elle a parcouru les étendues désertiques de la Mongolie, la jungle du Laos, les paysages du lac Baïkal.

4. Le grand marin

Photo courtoisie

La Française Catherine Poulain a connu un début de carrière fulgurant comme écrivaine avec son roman, Le grand marin : il a été récompensé par une dizaine de prix littéraires, dont le prix des Libraires du Québec en 2017. Ce roman très dépaysant révèle une plume très puissante, capable de dépeindre des émotions autant que les paysages grandioses de l’Alaska, où se trouve son héroïne, Lili Colt. Celle-ci débarque à Kodiak avec l’ambition de réaliser son plus grand rêve : devenir pêcheur en haute mer. Cette Française qui a fui sa famille pour partir à l’aventure s’initie à un métier dur et fait sa place comme femme dans un milieu peuplé d’hommes revêches, qui finiront par l’adopter et la protéger. Et puis, un jour, c’est le coup de foudre pour celui qu’elle surnomme le «grand marin».

5. L’île des oubliés

Photo courtoisie

Premier roman de la Britannique Victoria Hislop, L’île des oubliés transporte les lecteurs sur une île au large de la Crète, Spinalonga, surnommée l’île des lépreux. Alexis, une jeune Anglaise, ignore l’histoire de sa famille. Elle décide d’aller visiter le village natal de sa mère en Crète pour en savoir plus. Elle y fait une découverte terrible : la colonie de Spinalonga se trouve juste en face du village de sa grand-mère. Et c’est là que son arrière-grand-mère aurait perdu la vie. Alexis décide de lever le voile sur la destinée de ses aïeules, ce qui en fait un roman très émouvant. Le roman s’est vendu à plus de deux millions d’exemplaires et Victoria Hislop en a signé plusieurs autres depuis.

6. Wild

Photo courtoisie

Lorsqu’elle a enfilé Monster, son sac à dos, et entamé les premiers kilomètres d’une randonnée difficile qui allait la conduire de la frontière mexicaine à celle du Canada, au cœur des montagnes Rocheuses, Cheryl Strayed n’avait aucune idée de ce qui l’attendait. Elle savait très bien, par contre, que sa vie était un désastre : un passé de junkie, un divorce douloureux, une mère partie trop vite. Pour tenir debout et affronter les fantômes de son passé, elle a choisi de s’en remettre à la nature. Dans Wild, elle raconte comment elle a affronté les déserts et les sommets des paysages grandioses de l’Ouest, marchant 1700 km sur le Chemin des crêtes du Pacifique. Son récit a été adapté au cinéma par Jean-Marc Vallée, mettant en vedette Reese Witherspoon.

7. Virgin River tomes 1 et 2

Photo courtoisie

La suite de romans publiée par Robyn Carr a été adaptée à la télé pour en faire une série à succès sur Netflix, Virgin River, mettant en vedette Alexandra Breckenridge dans le rôle de Mel Monroe et Martin Henderson dans le rôle de Jack Sheridan, ancien Marine devenu propriétaire d’un restaurant. L’histoire raconte l’arrivée d’une jeune infirmière de Los Angeles à Virgin River, petite communauté isolée nichée dans les montagnes du nord de la Californie (la télésérie a été filmée dans les Rocheuses canadiennes). Mel fuit un passé difficile et accepte un poste dans la clinique d’un médecin au mauvais caractère, Vernon. Au cœur de paysages grandioses, elle découvre que la vie quotidienne n’est pas simple et que les villageois ont bien des secrets. Jack tente de la convaincre de rester... mais il devra lui aussi faire face aux aléas de la vie. Les tomes 1 et 2 sont disponibles en format numérique, et les tomes 3, 4, 5 et 6 sont toujours disponibles en format papier et numérique, en français. Le livre existe également en version anglaise, chez Mira Books.

8. Petite mort à Venise

Photo courtoisie

Au tournant de leur vie, trois femmes exceptionnelles se retrouvent. Mathilde fait face à un grand vide depuis la mort de sa mère ; Poppy, une vieille dame pleine de vitalité, qui a beaucoup à offrir ; Anne, une femme qui se relève difficilement d’un cancer du sein. Elles se demandent où aller, du jour au lendemain, pour échapper à la routine, à la vie ordinaire. Où aller pour trouver une cité merveilleuse? Poppy fournit la réponse : il faut aller à Venise! Les trois femmes s’échappent vers la Sérénissime, ville mystérieuse qui conserve toute sa splendeur malgré sa fragilité. Les trois femmes se perdent dans les petites rues de Venise pour mieux se retrouver elles-mêmes et réaliser leurs rêves avant qu’il soit trop tard.

9. Les filles du gardien de phare

Photo courtoisie

Sur les rives du lac Supérieur, Morgan, une jeune fille rebelle, obligée de faire des travaux communautaires après avoir dessiné des graffitis sur un immeuble, se lie d’amitié avec Elisabeth, dans le centre d’accueil pour personnes âgées. Entre elles se tissent des secrets liés à des journaux intimes retrouvés dans une épave, et des histoires de famille vécues dans le phare de Porphyry Island, un îlot situé à quelques kilomètres au large de Thunder Bay. Ce roman magnifique évoque la nature sauvage du lac Supérieur et de l’ouest de l’Ontario.

10. L’espionne de Tanger

Photo courtoisie

Sira tombe amoureuse de Ramiro au moment où la guerre civile éclate en Espagne. Quand il décide de partir pour Tanger, elle ne se pose pas de question et le suit, laissant sa mère à Madrid, en pleine guerre. Au bout de quelques mois, Ramiro disparaît et Sira, laissée seule en terre étrangère, se tourne vers la couture pour gagner sa vie. Grâce à son talent, elle est propulsée dans le monde des riches expatriés... et met au point un système pour communiquer des informations secrètes dans ses patrons de couture. De couturière, elle devient espionne. Passionnant!