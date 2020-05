GILBERT, Kenneth



Au Centre d'hébergement Le Faubourg, le 15 avril 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Kenneth Gilbert, époux de monsieur Maurice Decker, fils de feu Albert-Georges Gilbert et de feu Reta Mabel Welch. Il demeurait à Québec.Une cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité. Nous tenons à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Le Faubourg pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Il laisse dans le deuil son époux Maurice et plusieurs ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, Québec QC, G1S 3G3.