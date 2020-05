MIGNEAULT, Jean-Roch



À Sept-Îles (résidence Gustave-Gauvreau), le 19 avril 2020, est décédé paisiblement à l'âge de 78 ans, monsieur Jean-Roch Migneault, époux de madame Simonne Lemay et domicilié à Sept-Îles. Selon ses volontés, il a été confié au crématorium de la Maison Mallet & fils pour crémation.Il laisse dans le deuil outre son épouse madame Simonne Lemay Migneault, son fils Alain (Line Privé), sa fille Hélène (Frédéric Proulx), ses petites-filles: Alexane, Andréa et Émilie; son petit-fils Charlie, sa sœur Colette (Edmond Leblanc), ses frères: Jean-Louis (Annemarie Munz) et Richard (Francis Patry), ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses neveux, ses nièces, sa tante Aliette, ses cousins, ses cousines et de nombreux ami(e)s. Nos profonds remerciements à toute l'équipe de la résidence Gustave-Gauvreau (1er étage) pour les soins exceptionnels prodigués avec amour, tendresse et bonne humeur tout au cours de l'année passée auprès de vous. Tendres remerciements à la "p'tite Dolo" ainsi qu'à Valmont Boudreault. Sachez qu'il appréciait et se souvenait de chacune de vos visites. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à La fondation régionale hôpital Sept-Îles www.fondationsept-iles.qc.ca ou à la société Alzheimer Côte-Nord www.alzheimerquebec.ca. La famille a confié les arrangements aux services professionnels de la