BOUTET, Madeleine Jolicoeur



Au Centre d'hébergement du Fargy, Québec, le 25 avril 2020, à l'âge de 96 ans et un mois, est décédée dame Madeleine (Jolicoeur) Boutet, épouse de feu monsieur Alexandre Jolicoeur. Elle était la fille de feu dame Eugénie Falardeau et de feu monsieur Pierre Boutet. Elle demeurait à Québec.Madame Boutet laisse dans le deuil ses enfants: Marie, feu Martin, Marc (Nicole Plante), Julie (Pierre-Georges Dugré) et Claudette (Francis Santerre); ses petits-enfants: Anaïs Jolicoeur, Alexandra Jolicoeur (Julien Cicé), Samuel Jolicoeur Lemieux (Marie-Ève Pichette), Julien Jolicoeur Dugré, Bernard Jolicoeur Dugré, Cassandra Jolicoeur (Philippe Trudel); ses arrière-petits-enfants: Nikita Jolicoeur, Justin et Julian Jolicoeur Cicé, Liana Jolicoeur; son frère Jean-Pierre (feu Pierrette Lagueux); ainsi que ses neveux, nièces des familles Boutet et Jolicoeur. Elle a été précédée par ses frères et sœurs: Pierrette, Jacqueline, Françoise, Julie, Charlotte, Jean-Marc, Valmont, André et Jacques. La famille remercie le personnel du CHSLD du Fargy pour les bons soins prodigués. Un merci particulier au personnel du 2ième étage et aux bénévoles. Les funérailles sont sous la direction de