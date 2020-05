VILLENEUVE, Hélène Rochette



À l'Hôpital l'Enfant-Jésus, Québec, le 22 avril 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Hélène Villeneuve, épouse de feu monsieur Edgar Rochette. Née à Pointe-au-Pic le 13 novembre 1929, elle était la fille de feu dame Flore Moreau et de feu monsieur Edgar Villeneuve. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport.Les cendre seront mises en terre au cimetière de la Malbaie, Charlevoix, à l'été 2020. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Charles (Ginette Rochefort), Guy (Lisa Fortin), Benoit (Martine Simard), Luc (Josée Boisvert), Paul (Patricia Deschênes), sa fille d'adoption Louise; ses petits-enfants; ses arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis(es). La famille remercie tout le personnel de la Résidence St-Anne de Beauport pour toute l'attention et les bons soins offerts durant le bref séjour de notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, Site: www.pq.poumon.ca, Téléphone: 1-800-295-8111. Les funérailles sont sous la direction de