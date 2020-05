Avalanche: des fleurs pour Pierre Lacroix

Avec Joe Sakic et Patrick Roy en tête, ce sont en grande partie les joueurs qui ont permis à l’Avalanche du Colorado de remporter la coupe Stanley en 1996, mais plusieurs membres de cette équipe accordent beaucoup de crédit au directeur général Pierre Lacroix.

«Pierre Lacroix a fait une super job avec l’Avalanche en assemblant le bon personnel, des bureaux jusqu’aux joueurs, indique ainsi Claude Lemieux. Moi, je donne tout le crédit à Pierre!»

Le contexte était en effet particulier, alors que l’Avalanche venait de débarquer au Colorado à la suite du déménagement des Nordiques de Québec.

«Une année après que l’équipe soit vendue, nous sommes les champions», ajoute Lemieux, qui n’en revient pas d'un tel dénouement.

Nolan contre Ozolinsh

Le défenseur Sylvain Lefebvre en est un autre qui vient vanter les mérites de Lacroix, lequel aura d’ailleurs été son agent durant une bonne partie de sa carrière.

«Pierre était un homme visionnaire, il avait le tour de prévoir des choses avant que ça se passe. Il y a eu l’échange de Roy, mais un bel exemple pour démontrer ce que je veux dire, c’est la transaction pour obtenir Sandis Ozolinsh», note Lefebvre.

«Il avait envoyé Owen Nolan aux Sharks pour Ozolinsh. Un contre un. Plusieurs avaient critiqué Pierre parce que Nolan était effectivement un bon joueur, mais on avait besoin d’un gars comme Ozolinsh pour aider notre jeu de puissance. Et je me souviens que Sandis avait été très bon pour nous lors des séries éliminatoires.»

Acquis le 26 octobre 1995 précisément, Ozolinsh avait enchaîné avec 50 points en 66 matchs avec l’Avalanche durant la saison régulière. Puis, durant les séries, le défenseur letton avait récolté 19 points, dont 10 en supériorité numérique, et ce, en 22 rencontres. Ozolinsh avait d’ailleurs été le meilleur pointeur des éliminatoires parmi les arrières de la LNH, devant son coéquipier Uwe Krupp.

Une bonne connexion

Parmi les autres transactions complétées par Lacroix au début de la saison 1995-1996, il y avait justement celle impliquant Lemieux. Le directeur général avait alors sacrifié Wendel Clark.

Encore une fois, le flair de Lacroix aura payé.

«J’ai joué avec [Peter] Forsberg et [Valeri] Kamensky, nous avions une super bonne connexion», se souvient Lemieux, qui avait récolté 71 points, dont 39 buts, en saison régulière.

Outre sa mise en échec douteuse contre Kris Draper en finale de l’Association de l’Ouest, qui lui avait d’ailleurs valu une suspension pour les deux premiers matchs de la finale contre les Panthers de la Floride, Lemieux avait également offert de bons services à l’Avalanche durant les éliminatoires avec 12 points, dont cinq buts, en 19 matchs.

- Pour conclure la semaine des «champions québécois de la Coupe Stanley», le réseau TVA Sports diffuse, ce samedi dès 19 h, le quatrième et dernier match de la finale de 1996 entre l’Avalanche et les Panthers.