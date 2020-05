THOMASSIN, Thérèse



" Le soleil s'est couché sur une vie bien remplie et brillera à jamais dans le jardin des souvenirs. "Dans la dignité, à l'unité de soins palliatifs du Centre d'hébergement Charlesbourg, le 25 avril 2020, à l'âge de 97 ans, est décédée dame Thérèse Thomassin, fille de feu monsieur Alphonse Thomassin et de feu dame Eugénie Cloutier. Elle demeurait à la Résidence Les Jardins de la Côte de Beaupré, autrefois de Saint-Joachim.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial sous la direction desElle laisse dans le deuil ses frères, sœurs et belles-sœurs: Anita (feu Bertrand Beaumont), Guy (Céline Jean), Jean-Marc (Raymonde Perron), Monique (feu André Bérard), Pierre (Ghislaine Blouin), et elle était la sœur de feu Cécile (feu Maurice Bilodeau), feu Marthe (feu Élysée Dionne), feu Gérard (feu Aline Paré), feu Louisette (feu Adrien Cloutier) et feu Gilberte (feu Égide Roy). Elle laisse également dans le deuil ses filleuls Pierre et Lucie ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille remercie sincèrement sa belle-soeur et aidante Ghislaine, le docteur Robert Cadrin, le personnel de la Résidence Les Jardins de la Côte ainsi que les ministres de la communion Mesdames Gemma Caron et Murielle Charette. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fabrique de la paroisse Notre-Dame-de-la-Nouvelle-France (Secteur Saint-Joachim), 165, rue de l'Église, Saint-Joachim, Québec G0A 3X0