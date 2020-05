ROBICHAUD, Jean-Guy



Au Centre d'hébergement Christ-Roi, le 27 avril 2020, est décédé à l'âge de 86 ans, monsieur Jean-Guy Robichaud, époux de feu Gilberte Emond. Il était le fils de feu Pierre Robichaud et de feu Rose-Blanche Tardif. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie, Michel (Sophie Beaucage), Nathalie (Alain Légaré); ses petits-enfants: Rachel, Catherine, Charles, Laurence, Christophe, Juliette, Félix et Ariane; ses frères et sœurs: Gilles (Angèle Dubé), Marcel (Mary-Ann Gagné), Pierrette, Gabriel (Thérèse Larouche), René (Lucie Michaud), Jean-Roch (Jocelyne Ouellet), Gérald (Françoise Asselin), Yvan (Nicole Charest); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Emond: feu Gérard (Jacqueline Chalifour), feu Géraldine (Robert Beaulieu), feu Fernand (feu Marcelle Lévesque), feu Placide (feu Normande Saucier), feu Lorenzo (feu Louise Gauthier), Gertrude (feu Charles-Yvon Blier), feu Lucia (feu Richard Landry), Annette (Paul Langlois), Marie- Reine, feu Jean-Guy (feu Nicole Melançon), feu Maurice (Louise Miron); ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Christ-Roi pour les bons soins apportés à monsieur Robichaud