COVID-19: 1008 cas supplémentaires et 114 nouveaux décès au Québec

Le bilan de la pandémie de COVID-19 s’est à nouveau alourdi, samedi au Québec, où l’on recense désormais 29 656 cas confirmés et 2136 décès liés au virus.

Il s’agit d’une hausse de 1008 infections et de 114 morts en 24 heures.

Selon les données de l’Institut national de santé publique (INSPQ) publiées samedi après-midi, le nombre d’hospitalisations a augmenté pour atteindre 1738 (+22), tout comme le nombre de personnes aux soins intensifs qui a atteint 222 (+4).

De plus, quelque 6965 Québécois sont rétablis et 1002 tests sont en cours d’investigation dans la province.

La région de Montréal, qui est la plus touchée au Canada, a vu son nombre de cas augmenter de 620 depuis la veille pour atteindre 14 599.

La Montérégie (3462), Laval (3355), Lanaudière (2347), les Laurentides (1371), la Mauricie et le Centre-du-Québec (1302), la Capitale-Nationale (890) et l’Estrie (854) sont les autres régions les plus lourdement frappées par la crise sanitaire.

Bilan au Québec :

2136 décès (114 nouveaux décès)

29 656 cas confirmés (+1008)

1 738 personnes hospitalisées

222 personnes aux soins intensifs

Bilan des décès dans chaque région

Bas-Saint-Laurent : 1

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 24

Capitale-Nationale : 53

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 106

Estrie : 26

Montréal : 1312

Outaouais : 4

Abitibi-Témiscamingue : 3

Côte-Nord : 0

Nord-du-Québec : 0

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : 8

Chaudière-Appalaches : 7

Laval : 306

Lanaudière : 100

Laurentides : 35

Montérégie : 151

Nunavik : 0

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 0

Hors Québec : 0

Région à déterminer : 0

Total : 2136

Bilan des cas dans chaque région

Bas-Saint-Laurent : 35

Saguenay – Lac-Saint-Jean: 287

Capitale-Nationale : 890

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 1303

Estrie : 854

Montréal : 14 599

Outaouais : 293

Abitibi-Témiscamingue : 149

Côte-Nord : 113

Nord-du-Québec : 7

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : 168

Chaudière-Appalaches : 396

Laval : 3355

Lanaudière : 2347

Laurentides : 1371

Montérégie : 3462

Nunavik : 16

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 8

Ensemble du Québec : 29 656

