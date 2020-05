GAGNON, Gabrielle (Gaby)



À l'aube de ses 100 ans, Gaby vient de nous quitter. Notre doyenne de la famille Gagnon, laisse un doux souvenir à tous ceux qui l'ont connue et qui ont passé un heureux moment de vie avec elle.À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré (CHSLD), le 23 avril 2020, à l'âge de 99 ans et 6 mois, est décédée Gabrielle (Gaby) Gagnon, fille de feu Lucie-Anne Prémont et de feu Charles-Octave Gagnon. Elle demeurait à Québec, autrefois de Château-Richer.Elle était la soeur de feu Charles-Henri Gagnon (feu Aline Côté). Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièce Denis Gagnon (Line Latulippe), Suzanne Gagnon (Pierre Beaudoin), Jean Gagnon (Mario Desjardins), leurs enfants et petits-enfants, ainsi que plusieurs cousins et cousines. La famille désire remercier sincèrement ses cousines: Simone Gagnon (feu Marcel Bélanger) et Colette Falardeau (feu Benoit Gagnon) pour leur accompagnement et amitié au cours de sa vie. Elle remercie également le personnel dévoué du CHSLD Sainte-Anne-de-Beaupré pour l'excellente qualité des soins prodigués et des services rendus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11000, rue des Montagnards, Beaupré (Québec) G0A 1E0.