LABRIE, Laurent



Au IUCPQ (Hôpital Laval), le 24 avril 2020, à l'âge de 93 ans et 1 mois, est décédé monsieur Laurent Labrie, époux de feu madame Georgette Joubert, fils de feu madame Anna Duquette et de feu monsieur Napoléon Labrie. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, son fils Carl: son amie Moisette Girard; ses frères et sœurs: Antoinette Labrie, feu Alice Labrie, feu Lucienne Labrie, feu Hélène Labrie, feu Georges Labrie, feu Marius Labrie, feu Langis Labrie, feu Léonard Labrie, feu Herménegilde Labrie, feu Daniel Labrie, feu Lionel Labrie; ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces autres parents et ami(e)s." Merci à l'équipe médicale en cardiologie de l'IUCPQ. Vous avez tout fait pour prolonger la vie et la qualité de vie de mon papa. Vous avez toute ma reconnaissance et ma gratitude. " Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, téléphone: 418 656-4999, courriel: info@fondation-iucpq.org, site web: www.fondation-iucpq.org.