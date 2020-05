CLOUTIER, Benoit



Au centre d'hébergement Yvonne Sylvain, le 21 avril 2020, à l'âge de 91 ans et 11 mois, est décédé monsieur Benoit Cloutier, époux de dame Marie-Paule Bolduc. Né à St-Odilon de Cranbourne le 1er mai 1928, il était le fils de feu dame Pomélia Pouliot et feu monsieur Joseph Cloutier. Il demeurait à Québec. Outre son épouse bien-aimée Marie- Paule Bolduc, monsieur laisse dans le deuil ses enfants: Angèle (Michel Lalancette) et Carmen; ses petits-enfants: Benoit-Marcel (Karine Lapointe), Amélie (Jean Bouchard), Laurence (Alexandre Prévost), Lisanne (Jean-Philippe Tenhave); ses arrière-petits-enfants: Olivier et Jeanne; ses belles-sœurs: Cécile Bourelle, Anne-Marie Mercier, Céline Martel; de nombreux neveux et nièces des familles Cloutier, Pouliot et Bolduc, ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Yvonne Sylvain pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Écho du cœur, où notre père a pu bénéficier d'un bon service d'accompagnement; Tél. : 418-614-3150, site: www.maisonechoducoeur.com ou à l'adresse suivante: 940, boulevard Raymond, Québec, Qc, G1B 1J7. Les funérailles sont sous la direction de