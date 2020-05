ROUSSEAU, Guy



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 23 avril 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Guy Rousseau, fils de feu monsieur Philippe Rousseau et de feu madame Marie-Jeanne Garneau. Il demeurait à Québec (arr. Beauport).Monsieur Rousseau laisse dans le deuil sa compagne de vie Fleurette Giguère; ses enfants: Mireille (Pierre Dubeau) et Sébastien (Nancy Paquet); sa belle-fille Sonia Gagnon (feu Maxime); ses petits-enfants: Yannick Dubeau (Napaporn Loipimai), Philippe, Raphaël, Laurence, Amélie et Alice Rousseau; son arrière-petite-fille Laeticia Dubeau; ses frères et sœurs: Jean-Marc (Hélène Giguère), Louise (Roger Charest), Yolande (Robert Guay) et Camille (Linda Fortin); ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Un remerciement spécial au personnel de la clinique d'insuffisance cardiaque de l'Hôpital Saint-François d'Assise et du centre d'action bénévole Aide 23 ainsi qu'à ses précieux voisins et amis pour leur dévouement et les bons soins prodigués. La direction des funérailles sera confiée à la maisonToute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC, G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.org et/ou au Centre d'action bénévole Aide 23, 5 rue du Temple, Québec, QC, G1E 4Z8