MARTINEAU, Hubert



À l'Hôpital Laval, le 28 avril 2020, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Hubert Martineau, ancien du Royal 22e Régiment et du Régiment Aéroporté, époux de dame Nicole Béland. Il était le fils de feu dame Jeannine Mageau et de feu monsieur Denis Martineau. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse dame Nicole Béland; ses enfants: Jean-René, Brigitte (Alain Savard), Martin (France Gélinas) et Hubert Jr (Tracy Walsh); ses petits-enfants chéris: Justin (Mackenzie), Mélodie (Terence), Chantal (Willy), Olivier (Mélanie), Rosalie (Aleks), Eugénie (Fred), Florence, Katrina et Natasha; son arrière-petit-fils Jules. Il était le frère de: Michel (Ginette), Philippe, feu Murielle, Gustave (Sandra), Justine (Raymond) et Grégoire (Manon). Il laisse également dans le deuil; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Béland: Mario (Marjolaine) et Jacinthe (André); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, confrères d'armes et de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Général Vanier de L'Association du Royal 22e Régiment, 1, Côte de la Citadelle, C.P. 6020, succ Haute-Ville Québec, QC, G1R 4V7 tél.: 418 694-2800 poste 2713.