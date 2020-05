États-Unis : 1435 nouveaux décès dus au coronavirus

WASHINGTON | Le coronavirus a fait 1 453 morts aux États-Unis au cours des dernières 24 heures, a annoncé samedi l’Université Johns Hopkins, ce qui porte le bilan total américain à plus de 66 000 décès.

À 20 h 30 heure locale samedi, l’université, dont le comptage fait référence, avait enregistré plus de 1,1 million de cas d’infection de la COVID-19 et 66 224 décès, soit une hausse de 2 % par rapport au bilan de vendredi. Les États-Unis sont de loin le pays qui a le plus grand nombre de décès dus à la pandémie.