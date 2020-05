LANDRY, Soeur Gemma, s.s.c.m.



Au Centre de soins Oasis des Jardins d'Évangéline 2500, rue Camille-Lefebvre, Québec, le vendredi 1er mai 2020, à l'âge de 96 ans et 1 mois, dont 74 ans de profession religieuse, est décédée soeur Gemma Landry (Sainte-Justine) de la Congrégation des Soeurs Servantes du Saint-Coeur de Marie. Elle est née à Saint-Roch des Aulnaies, L'Islet, de monsieur Joseph Landry et de dame Justine Pelletier.Outre sa communauté religieuse, Soeur Gemma laisse dans le deuil des neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et soeurs: Gérard, Oscar, Cécile, Yvonne, Léon, Ernest, Jeanne d'Arc, Germaine, Alice et Luc qui l'ont précédée dans la Maison du Père. La direction des funérailles a été confiée à la maison