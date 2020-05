Gareth Bale ne cache pas son intérêt pour la MLS

Le célèbre joueur du Real Madrid Gareth Bale a indiqué qu’il serait tout à fait intéressé à éventuellement se joindre à une équipe de la Major League Soccer (MLS).

Dans un récent podcast de l’International Champions Cup, l’ailier de 30 ans, dont le contrat avec le Real viendrait à échéance à l’été 2022, a souligné que la MLS est «une ligue en ascension».

«Je pense que maintenant, beaucoup plus de joueurs ont envie de venir jouer en Amérique, a-t-il indiqué. Je serais définitivement intéressé. J’aime aller en vacances à Los Angeles et ces choses-là.»

Non seulement le Gallois aime le pays, il croit aussi que le niveau de jeu y devient de plus en plus intéressant.

«J’aime vraiment la ligue, a-t-il admis. Je pense qu’elle a beaucoup progressé ces dernières années. Quand on vient y jouer en présaison, les matchs sont difficiles. Le niveau s’améliore, les clubs aussi, tout comme les installations et les stades.»

La relation entre Bale est le club madrilène n’apparaît pas au beau fixe depuis un certain temps. Des rumeurs l’envoyaient en Chine l’an dernier et il n’a pas joué de façon régulière avec l’équipe au cours de la dernière saison. Un départ dans les prochains mois reste donc envisageable et malgré qu’il ait peu joué dernièrement, il sera sans doute un joueur très convoité aux quatre coins du monde si jamais il devait quitter le Real.