Halak préférait demeurer à Boston

Le gardien Jaroslav Halak était admissible à l’autonomie complète le 1er juillet, mais sa priorité était de demeurer à Boston avec sa petite famille et ses chers coéquipiers des Bruins.

«J’ai beaucoup de plaisir ici, je suis dans une bonne situation et dans ce vestiaire, nous sommes comme une famille, a indiqué le gardien slovaque de 34 ans, qui est resté à son domicile de la région de Boston pendant la période de pandémie de coronavirus. Il y a ma propre famille aussi, j’ai deux enfants.»

«Ce n’était pas difficile pour moi de penser à ça et de prendre le contrat d’un an, a ajouté l’ancien gardien du Canadien de Montréal, qui aura un salaire de base de 2,25 millions $ en 2020-2021 et une possibilité de toucher jusqu’à 1,25 million $ en bonis de performance. Je ne sais pas les options qui se seraient présentées sur le marché. La décision a été prise en fonction de la bonne équipe que nous avons et des coéquipiers que j’ai. Je ne pourrais être plus heureux.»