Jeu-questionnaire: à vous de jouer

a) Daniel Alfredsson

b) Jaromir Jagr

c) Mark Recchi

d) Teemu Selanne

À l’âge de 43 ans et 304 jours, Teemu Selanne est devenu le troisième plus vieux joueur à inscrire un but en séries éliminatoires derrière Gordie Howe (52 ans) et Chris Chelios (45 ans).