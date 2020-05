La NBA a peur pour ses aînés

Plusieurs directeurs généraux de la NBA s’inquiètent pour la santé de leur personnel d’un certain âge, alors que le circuit Silver tente de trouver un moyen de reprendre sa saison 2019-2020.

Celle-ci est en pause depuis le 11 mars, en raison de la pandémie de coronavirus.

«En fonction de toutes les informations dont nous disposons, les personnes de plus de 60 ans souffrant de conditions préexistantes ne peuvent certainement pas être là [quand nous allons reprendre l’action], a indiqué un DG voulant rester anonyme au réseau ESPN. Que ce soit le père d’un joueur vedette ou le directeur général d’une équipe, ils ne pourront pas être là.»

Un autre directeur général dont l’identité n’a pas été révélée a exprimé au réseau américain qu’il avait peur pour son entraîneur, lui qui a plus de 65 ans.

Présentement dans la NBA, il a trois entraîneurs-chefs de plus de 65 ans qui sont en poste.

Selon les autorités de la santé publique, les personnes d’un certain âge et celle ayant des problèmes de santé sont plus susceptibles de développer une maladie grave à cause de la COVID-19.