Magasiner en temps de pandémie

Chaque samedi, les recherchistes de notre Bureau d’enquête de Montréal, Québec et Ottawa débusquent les fausses nouvelles, vérifient des déclarations et trouvent les vrais chiffres.

30. C’est le nombre moyen de minutes qu’une personne passait dans un commerce aux États-Unis avant la mise en place de mesures de distanciation pour faire face au coronavirus.

Le National Bureau of Economic Research aux États-Unis a tenté de déterminer, en se basant sur des données de localisation de téléphone cellulaire du mois de février, les types de magasins qui suscitent le plus grand nombre d’interactions et seraient donc les plus à risque de propager des maladies infectieuses comme le coronavirus.

Les résultats de cette étude préliminaire suggèrent que les petits commerces qui n’ont qu’un point de vente, comme une librairie, pourraient rouvrir en premier parce qu’ils ont moins de visiteurs et ont davantage de clients réguliers. De plus, les consommateurs passent davantage de temps dans les magasins qui n’ont qu’une succursale, comme un magasin spécialisé, donc auraient moins tendance à aller visiter d’autres boutiques.

Au contraire, plus le nombre de points de vente du commerce augmente, comme pour la restauration rapide, plus les clients passeraient moins de temps à l’intérieur des succursales.

Le chiffre de la semaine : 77%

C’est le pourcentage des aînés à faible revenu qui disent recevoir un niveau élevé de soutien social, selon une étude de Statistique Canada analysant des données de 2016. On y estime ainsi que les aînés à plus faible revenu risquent d’avoir peu de soutien pendant la pandémie de COVID-19. Cette statistique est significativement plus basse que pour les aînés à plus haut revenu, qui estiment, à 89 %, recevoir un niveau élevé de soutien social.

Les hommes, les personnes vivant seules, les gens de 65 à 69 ans, ceux qui vivent en milieu urbain, ceux qui souffrent de problèmes de santé mentale et les immigrants sont les groupes d’aînés qui affirment avoir le moins de soutien social, par rapport à la moyenne nationale, qui est de 82 %.

– Marie Christine Trottier