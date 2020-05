Photo courtoisie

Bravo à Jean-Pierre Tremblay (photo), membre du Club Lions St-Étienne/St-Nicolas/St-Rédempteur, qui a reçu récemment la Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec afin de souligner son engagement bénévole soutenu au niveau social et communautaire dans plusieurs comités ou associations dont le Club Lions St-Étienne/St-Nicolas/St-Rédempteur; l’organisation de Recherche et Sauvetage Québec Métro et l’Association civile en recherche aérienne du Québec. À défaut de recevoir sa médaille des mains de l’honorable J. Michel Doyon, Lieutenant-gouverneur du Québec, et en raison de la pandémie qui sévit, M.Tremblay a reçu sa médaille par le courrier.

70 ans de mariage

Photo courtoisie

Pauline Soucy et Paul-Émile Vermette (photo), autrefois de l’arrondissement Beauport à Québec, et qui habitent depuis 2019 la Résidence Jules-Verne de L’Ancienne-Lorette, célèbrent aujourd’hui leur 70e anniversaire de mariage. Le couple, marié le 2 mai 1950 à l’église de St-Flavien (Lotbinière), a eu 6 enfants, a 12 petits-enfants, 11 arrière-petits-enfants et 1 arrière-arrière-petit-fils. Monsieur Vermette aura 92 ans le 5 mai prochain et madame Soucy a eu 90 ans le 9 mars dernier. Toutes mes félicitations.

La bataille de Berlin

Photos courtoisie

Le 2 mai 1945. C’est la chute de Berlin lors de la 2e Guerre Mondiale avec la reddition inconditionnelle de la garnison allemande. Sur la photo, la prise de Berlin par l'Armée Rouge avec un soldat plantant le drapeau soviétique sur le toit du Reichstag (chambre législative allemande) et la Porte de Brandebourg au milieu des ruines de Berlin, en juin 1945.

Anniversaires

Photo courtoisie

Régis Labeaume (photo) 37e Maire de Québec, depuis le 2 décembre 2007, 64 ans...Charlotte Élizabeth Diana, Princesse de Cambridge, fille de Kate Middleton et du Prince William, 5 ans...Alain Chamberland, ex-gestionnaire de l’incinérateur de Québec, 61 ans...Alexandre Deslauriers, maquilleur professionnel de Québec...Jacques Bienvenue, chroniqueur automobile...David Beckham, ex-joueur de soccer britannique, 45 ans...Dwayne Johnson « The Rock »,, acteur et producteur américano-canadien, 48 ans...Sophie Thibault, lectrice de nouvelles, TVA Réseau 22 heures, 59 ans...Alain Trudel, professionnel au Club de golf de Cap-Rouge, 64 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 2 mai 2019. Leonard «Red» Kelly (photo), 91 ans, qui a remporté huit fois la coupe Stanley comme joueur, soit quatre avec les Red Wings de Detroit et quatre autres dans l’uniforme des Maple Leafs de Toronto...2018. Bill Torrey, 83 ans, premier directeur général des Islanders de New York (LNH)...2017. Casey Thomas, 24 ans, un espoir des A's d’Oakland au baseball majeur...2015. Ruth Rendell, 85 ans, prolifique auteure britannique de romans policiers...2014. Pierre Côté, 88 ans, président de la Laiterie Laval jusqu’en 1978 et Président du Conseil du Patronat du Québec de 1978 à 1982...2013. Martine Paquet, 50 ans, directrice Galerie Lacerte de Québec pendant 20 ans...2010. Lynn Redgrave, 67 ans, actrice de cinéma, britannique...2009. Marilyn French, 79 ans, féministe et romancière...2005. Bob Hunter, 63 ans, l'un des cofondateurs de Greenpeace...1972. J. Edgar Hoover, 77 ans, directeur du FBI...1932. Raoul Barré, 58 ans, illustrateur québécois.