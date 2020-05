Merci de votre fidélité

Chers lecteurs,

Cela fait maintenant près de 50 jours que nous traversons avec vous cette période pour le moins singulière de notre histoire.

Et nous sommes touchés par votre fidélité et votre attachement au Journal de Québec, qui se manifestent concrètement et sur toutes nos plateformes.

Livré à votre porte 7 jours sur 7

Votre quotidien en format papier demeure incontestablement le plus populaire à Québec et dans l’Est-du-Québec, selon le plus récent sondage Vividata, qui mesure le lectorat des journaux.

Chaque semaine, Le Journal de Québec rejoint pas moins de 1 572 000 lecteurs1. Notre lectorat rajeunit, alors que la proportion des 18-34 ans qui nous lisent a bondi de 20,2 % en un an.

Mais ce n’est pas tout.

Sébastien Ménard

Éditeur et rédacteur en chef

Dans le contexte actuel de la COVID-19, vous êtes nombreux à prouver que vous comptez sur notre équipe pour vous tenir informés des développements entourant cette crise sans précédent.

Au cours des dernières semaines, le nombre de nos nouveaux abonnés a augmenté de 225 % par rapport à la même période l’année dernière2.

Votre quotidien préféré est désormais le seul à être livré sept jours sur sept à votre porte, de la grande région de Québec jusqu’au Saguenay–Lac-Saint-Jean, en passant par la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie.

Cette hausse de nos abonnements illustre bien l’importance d’un journal en format papier, non seulement pour s’informer, mais aussi pour se divertir et se changer les idées, en cette période de confinement qui nous tient éloignés les uns des autres.

Votre intérêt pour Le Journal de Québec se manifeste aussi dans l’univers numérique, où nous avons assisté à une forte croissance de la fréquentation de notre site web journaldequebec.com et des contenus offerts sur notre application J5.

Selon Google Analytics, le nombre d’utilisateurs a bondi de 105 % sur notre site web depuis le 13 mars dernier, alors que le nombre de visites y a explosé de 121 %, et celui des nouveaux utilisateurs, de 124 %!3

Il s’agit là d’une performance exceptionnelle, qui nous encourage à continuer à vous informer à un rythme soutenu et à demeurer les premiers sur la nouvelle.

En mode solution

J’en profite pour remercier nos fidèles annonceurs, dont certains traversent une période plus difficile. Notre équipe est résolument en mode solution, pour vous accompagner et vous aider à traverser cette crise.

Merci à l’équipe des livreurs, qui nous permet de vous rejoindre chaque jour, où que vous soyez.

Merci également à tous nos employés, qui travaillent sans relâche pour produire ce journal et l’ensemble de nos contenus, sur toutes nos plateformes.

Prenez soin de vous,

Sources : 1 : Vividata Printemps 2020, province de Québec, 14+ , cumulatif 7 jours, multiplateforme; 2 : Données internes, 13 mars au 28 avril 2020 vs 13 mars au 28 avril 2019 ; 3 : Google Analytics, 13 mars au 15 avril 2020 vs 13 mars au 15 avril 2019