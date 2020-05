Patriots: Bill Belichick a toujours la cote

Malgré le départ du quart-arrière Tom Brady, le légendaire Bill Belichick fait figure de favori pour obtenir le titre d’entraîneur-chef de l’année dans la NFL lors de la prochaine saison.

C’est du moins l’avis des pronostiqueurs de l’entreprise Caesars Sportsbook qui place l’entraîneur des Patriots de la Nouvelle-Angleterre au sommet avec une cote de 7 contre 1.

«Si Belichick prend cette formation et gagne la division, puis qu’aucune équipe [de la NFL] maintient une fiche de 16-0, comment pourrait-on donner le titre à quelqu’un d’autre?, a ainsi demandé Jeff Davis, directeur des paris chez Caesars Sportsbook, dans un entretien avec le réseau ESPN. La seule autre façon qu’il ne l’obtienne pas, c’est si l’une des équipes terribles de l’an dernier parvient à se qualifier pour les éliminatoires.»

Les Patriots, qui misent actuellement sur Jarrett Stidham et Brian Hoyer comme pivots à l’attaque, partagent la même division que les Bills de Buffalo, les Jets de New York et les Dolphins de Miami. En dépit de la perte de Brady, qui se retrouve avec les Buccaneers de Tampa Bay, rien ne semble impossible pour Belichick. L’ajout possible d’un autre quart-arrière n’est pas à écarter pour les Patriots d’ici le début de la prochaine saison.