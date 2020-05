Plus aucune chance de repêcher Alexis Lafrenière pour le Canadien?

La Ligue nationale de hockey semble décidée à tenir un repêchage au mois de juin avant une possible reprise des activités.

Le circuit a envoyé un mémo aux 31 équipes traitant de cette possibilité, vendredi soir. Celui-ci était rédigé par Bill Daly, le bras droit au commissaire Gary Bettman.

Selon ce que rapporte le journaliste de Sportsnet Elliotte Friedman, le repêchage pourrait ainsi avoir lieu le 5 juin. Dans de telles circonstances, le Canadien de Montréal pourrait se voir retirer toute chance de sélectionner Alexis Lafrenière.

En effet, il faudrait sans doute repenser le format de la loterie, car les résultats des clubs en séries sont habituellement ce qui complète le portrait du repêchage. Une proposition serait de tenir un seul tirage (pour le premier choix) et d’empêcher une équipe de monter de plus de quatre rangs.

Dans un tel scénario, le Canadien n’aurait plus aucune chance de parler au premier rang et réclamer Alexis Lafrenière; au mieux, ils hériteraient de la quatrième sélection. Le mémo envoyé par la Ligue suggère par ailleurs que le pourcentage de points soit utilisé pour déterminer l’ordre des équipes.

Un autre problème occasionné par un repêchage tenu avant une reprise des activités est relatif aux transactions conditionnelles à certains résultats obtenus en séries éliminatoires. Une solution mise de l’avant est d’offrir sept jours aux équipes pour modifier les échanges.

Dans une entrevue avec FOX Sports, mercredi dernier, le directeur général des Red Wings de Detroit, Steve Yzerman, s’était opposé catégoriquement à l’idée d’une séance de repêchage avant une possible fin de la saison régulière et des séries. Parions que Marc Bergevin n’est pas non plus chaud à l’idée.