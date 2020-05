Scénariste: un métier de l’ombre

Contrairement aux réalisateurs qui sont souvent connus du grand public, les scénaristes travaillent généralement dans l’ombre, surtout au cinéma. Ils jouent pourtant un rôle clé dans la réussite d’un film, le scénario étant la matière première pour la création d’une œuvre cinématographique.

Sylvain Guy en sait quelque chose. C’est lui qui a signé le scénario du populaire drame biographique Louis Cyr, un des plus grands succès du cinéma québécois des dernières années (plus de 4,2 M$ au box-office en 2013).

On lui doit également les scénarios des films Mafia Inc. (plus récent long métrage de Podz sorti plus tôt cette année) et Gallant : Confessions d’un tueur à gages, que Luc Picard a tourné l’an passé.

« Le scénario, tout part de là ; c’est l’origine d’un film », souligne Sylvain Guy en entrevue au Journal. Dans mon cas, je suis assez chanceux parce que j’ai toujours travaillé avec des réalisateurs qui ont donné beaucoup de crédit à mes scénarios. Mais c’est vrai qu’on a malheureusement parfois un peu tendance à escamoter le rôle du scénariste dans la production d’un film. »

Sylvain Guy écrivait déjà des pièces de théâtre quand il était au cégep. Il a bifurqué vers le cinéma après avoir fait ses études en droit. Son premier scénario : Stéréotype, un court métrage réalisé par Jean-Marc Vallée en 1991. Mais c’est le thriller Liste noire – également réalisé par Vallée – qui a véritablement lancé sa carrière, en 1995.

« Quand je suis arrivé dans ce milieu-là, je connaissais peu le cinéma québécois, admet Sylvain Guy. La première chose que je me suis dite, c’est que j’allais écrire un film que je voudrais aller voir. J’aimais les thrillers, j’étais avocat, alors naturellement, j’ai écrit une histoire qui se déroule dans le milieu de la magistrature. Et de toute évidence, le public était aussi intéressé par ce genre de film parce que Liste noire a connu un bon succès [1,3 M$ au box-office]. C’était un film de genre, ce qu’on faisait très peu à l’époque au Québec. »

Des années de recherche

Sylvain Guy, qui a aussi réalisé quelques films (dont Détour, avec Luc Picard, et le remake anglophone de Liste noire), travaille toujours sur quelques scénarios en même temps. Certains projets nécessitent plusieurs années de recherche et d’écriture.

« Le plus complexe à écrire pour moi a certainement été Mafia Inc., confie-t-il. Parce que je n’étais pas un spécialiste de la mafia et que faire un film de mafia est une pression énorme, parce qu’il y a de très grandes œuvres qui ont été réalisées sur le sujet. J’ai fait de la recherche pendant un an avant de commencer à écrire. J’ai passé beaucoup de temps avec les auteurs du livre [André Cédilot et André Noël], et j’ai rencontré des gens qui connaissent bien ce milieu-là. J’ai mis un an de recherche et un an d’écriture. Je voulais faire un film ambitieux sans me censurer. Pour moi, il n’était pas question de faire un film qui se déroule dans une seule pièce avec trois mafieux. Et je pense que c’est réussi. Podz [le réalisateur] a fait un boulot formidable. »