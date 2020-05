Zachary Fucale aurait aimé avoir sa chance avec le Canadien

Repêché par le Canadien en juin 2013, c’est au terme de la saison 2017-2018 que le gardien québécois Zachary Fucale apprend que l’organisation montréalaise le libère. Sans jamais lui avoir donné la moindre chance de se faire valoir dans la Ligue nationale de hockey.

Cette décision, concède le portier, ne concorde pas avec ce que les dirigeants de l’équipe avaient pu lui dire à son arrivée.

«Dès mon arrivée au sein de l’équipe, les dirigeants m’ont toujours dit qu’ils avaient de grands plans pour moi et qu’ils voulaient me faire jouer dans la LNH, a raconté Fucale, dans une longue entrevue accordée au site web de TVA Sports. Pour moi, c’était une fierté. Je travaillais fort chaque jour pour atteindre les objectifs placés en moi. Quand je regarde en arrière, aujourd’hui, c’est sûr que c’est une déception pour moi de ne pas avoir eu la chance de jouer avec le Canadien.

«Le simple fait de ne pas avoir eu la chance, ne serait-ce qu’une seule fois, de prouver ce que je savais faire [dans la LNH], a été très décevant, a-t-il ajouté. Je ne te cacherai pas que j’ai connu des moments difficiles.»

Fucale, âgé de seulement 24 ans, fait ensuite preuve de beaucoup d’humilité.

«C’est sûr que j’étais déçu de ne pas avoir d’appel, mais j’étais aussi déçu de ne pas performer comme je savais que j’en étais capable, a convenu celui qui a porté les couleurs des IceCaps de St. John’s et du Rocket de Laval, dans la Ligue américaine, puis celles du Beast de Brampton (ECHL). Je sais que les dirigeants ont aussi dû être déçus de certaines de mes performances...»

Rien à voir avec la pression

Avec du recul, Fucale est catégorique. Si son passage dans l’organisation du CH n’a pas été couronné de succès, ce n’est pas du tout la faute de la pression.

«Je n’ai jamais ressenti de pression, a-t-il tranché. J’ai toujours été un partisan de l’équipe. Donc faire partie de l’organisation, c’était comme naturel. J’étais tellement fier, en tant que Québécois, jouer pour l’organisation du Canadien était beaucoup plus motivant que stressant. Je ne pouvais pas être nerveux. J’étais trop occupé à être fier.»

«Je ne me mettais pas plus de pression, parce que moi, en tant que gardien, mais aussi en tant qu’individu, je veux toujours être le meilleur possible, de préciser Fucale. J’étais trop occupé à penser à mes propres attentes envers moi-même pour me soucier de celles des autres. Plusieurs personnes essaient de me faire dire que la pression a joué un rôle durant mon passage à Montréal, mais non.»

Le jour de la marmotte

Aujourd’hui, ironie du sort, le Canadien est à la recherche d’un auxiliaire à Carey Price. En fait, l’équipe cherche un deuxième gardien de qualité depuis plusieurs saisons déjà.

Toujours au fait de ce qui se passe dans la LNH, la situation, bien sûr, n’a pas manqué d’attirer l’attention de Fucale. Aurait-il pu remplir ce mandat, selon lui?

«Si je te réponds non, je te mens, lance le gardien en toute franchise. En tant que gardien, je suis confiant en mes habiletés de jouer dans la LNH. Je sais que je suis de calibre, autant au niveau mental que physique.»

Fucale relativise ensuite les choses.

«Mais la vérité, c’est qu’il y a tellement de gardiens qui sont capables de jouer dans la LNH. Plusieurs ne le feront jamais, car c’est une question de "timing" et d’opportunité avant toute chose. Pour moi, ce n’est pas encore arrivé. Mon parcours n’a pas été le plus facile, mais je ne compte pas m’arrêter là.»

Toujours motivé à réussir

Après son passage dans l’organisation du Canadien, Zachary Fucale a porté les couleurs de plusieurs organisations sans toutefois s’établir. Le gardien de 24 ans a évolué à Fort Wayne (ECHL), Chicago (AHL), Orlando (ECHL), Syracuse (AHL) et s’est engagé avec le Munich EHC, en Allemagne. Il n’a toutefois disputé aucun match sur le Vieux Continent.

Lorsque le coronavirus a forcé l’arrêt des activités dans le monde du hockey, Fucale évoluait à Orlando dans la Ligue East Coast.

Comment vit-il avec le fait d’avoir dû voyager autant depuis quatre ans?

«Ça ne me dérange vraiment pas, a-t-il indiqué. Je suis l’une des rares personnes au monde à pouvoir gagner sa vie en jouant au hockey. Je me sens extrêmement chanceux à tous les jours. C’est un privilège et je travaille très fort pour pouvoir continuer à jouer le plus longtemps possible. J’adore jouer au hockey et j’envisage jouer encore longtemps.

«Ce n’est pas parce que ça n’a pas fonctionné à Montréal que je dois m’apitoyer sur mon sort, a ajouté Fucale. En fait, c’est pratiquement à cause que je ne joue pas à Montréal que je suis autant motivé à réussir.»

Un prochain défi excitant

Maintenant, et sachant qu’il est motivé comme jamais, quels sont les objectifs de Fucale en vue de la prochaine saison?

Le Lavallois répond, en riant, tout en gardant le suspense.

«En fait, je sais très bien où je m’en vais, a-t-il noté. Je ne peux pas l’annoncer encore, car l’équipe n’a toujours pas rendu la chose publique. Mais ce sera tout un défi! L’annonce sera faite très prochainement. J’aurai l’occasion de prouver bien des choses...»