À une seconde de perdre espoir

En lisant la lettre de « Karine » ce matin, je me suis dit que mon frère n’avait pas eu la même chance et j’en fus triste. Comme elle, il avait vécu une séparation difficile, des ennuis financiers et certains autres problèmes sur le plan humain. Son horizon était bouché et il a pris le chemin du suicide sans que personne dans la famille le voie venir.

Il aurait eu une souffrance physique, genre un bras ou une jambe cassée, qu’on s’en serait rendu compte. Mais là, rien qui ne nous mette la puce à l’oreille. Rien pour nous avertir qu’il y avait « péril dans sa demeure » !

On savait que financièrement, il n’allait pas bien. On savait qu’amoureusement, il n’allait pas bien. Mais on ne savait pas que fondamentalement, il n’allait pas bien. Même si on aimait beaucoup notre frère, on n’a pas su voir sa détresse. J’espère que « Karine » reconnaît sa chance inestimable d’avoir croisé sur son chemin des bons samaritains qui l’ont secourue à temps.

Une sœur peinée de ne pas avoir vu

Je pense qu’elle connaît l’ampleur de sa chance puisqu’elle me l’a écrite. Mais vous ne devriez pas vous affliger pour ne pas avoir été aussi perspicace que vous l’auriez voulu. Le point de vue étroit qu’on a sur le problème d’un proche nous empêche souvent de voir la forêt de problèmes derrière lui.