Bof, c’est juste de l’argent public!

Plus je lis sur ce résident de Brossard qui a reçu 45 millions $ du gouvernement du Québec pour fournir cinq millions de masques (masques qui, oh surprise ! ne sont jamais venus), plus je suis sidéré.

Je comprends que nous sommes dans une situation inédite et que chaque minute compte.

Mais comment le gouvernement a-t-il pu se montrer aussi naïf ?

AUCUNE VÉRIFICATION

À moins de vivre sur la planète Mars, tout le monde sait qu’il y a une grave pénurie de masques N95.

C’est plus rare qu’un ministre fédéral qui parle français.

Et ce gars, dont personne n’avait entendu parler auparavant, pouvait, lui, en faire venir cinq millions, comme ça, en claquant des doigts ?

Je m’excuse, mais s’il y a quelque chose que la vie m’a prouvé, c’est que quand c’est trop beau pour être vrai... c’est pas vrai.

C’est comme la princesse africaine qui t’écrit pour te dire qu’elle va te donner la moitié de son héritage, ou la crème miracle qui te promet de t’allonger de deux pouces.

L’adresse de l’entreprise du bonhomme était la même que son adresse personnelle !

Le document censé prouver qu’il faisait des affaires avec la firme 3M était bourré de fautes !

Le gars était censé être un king de l’import-export... et il louait un petit condo à Brossard !

Youhou ?

Vous ne voyez pas les lumières flasher sur votre tableau de bord ?

C’est comme ces conférenciers qui vous promettent de devenir millionnaire en trois mois et qui conduisent une Honda Civic usagée !

Ou ces astrologues qui prédisent l’avenir... mais qui n’ont jamais gagné une maudite cenne à la loto !

GUICHETS AUTOMATIQUES HUMAINS

Heureusement que la Banque TD et Desjardins ont levé le drapeau rouge, sinon le bonhomme serait encore en train de rigoler dans son salon.

Je suis sûr que même lui n’en revenait pas à quel point c’était facile de recevoir 45 millions de dollars de la part du gouvernement !

Tu leur dis que tu vas faire venir des masques, tu leur montres un faux document bourré de fautes... et ils t’envoient le chèque !

Comme ça, sans poser de questions !

Ils n’ont même pas pris la peine d’appeler 3M pour vérifier si c’était vrai qu’ils faisaient affaire avec ce type !

Ils n’ont pas pris deux minutes pour effectuer un simple appel téléphonique !

Bof... c’est juste de l’argent public, après tout, non ?

Et comme on le voit ces temps-ci, l’argent, ça pousse dans les arbres.

Tu appuies sur le nez de Justin Trudeau et de Pierre Fitzgibbon, et ils te crachent une couple de millions.

LE MONDE À L’ENVERS

Et pendant ce temps, si tu es pharmacien et que tu veux changer des couches dans un CHSLD, on te dit : « Oh non, désolé, mais vous n’avez pas la formation médicale requise ! »

Euh...

On se montre super accommodant envers les beaux parleurs qui nous promettent mer et monde, et super méfiant envers ceux qui veulent nous aider !

Alors que ça devrait être le contraire !

J’ai hâte qu’on invente un vaccin capable de nous protéger contre le manque de jugement...