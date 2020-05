Ceux qui visent le top-10

Choisir 10 boxeurs pour établir le top-10 du sport dans l’histoire moderne du Québec n’a pas été facile.

Et plusieurs contestent certaines sélections. Comment avoir oublié Joachim Alcine ? Et Davey Hilton et Stéphane Ouellet ? Ou alors Bermane Stiverne qui a quand même été champion du monde des poids lourds ?

Quand il y a de la place pour 10, c’est sur la carrière qu’il faut décider, pas sur le talent pur.

Mais si on veut choisir les 10 boxeurs qui ont des chances d’accéder au top-10, alors là, le talent joue un rôle plus important. Essentiel en fait.

J’ai discuté avec des connaisseurs, incluant Bernard Barré dont l’expertise et le pif sont reconnus et quelques blogueurs passionnés. J’ai révisé mes notes personnelles de nombreux combats que j’ai couverts et je suis arrivé à une liste qui semble tenir la route.

Ceux qui frappent au top-10 et qui pourraient faire baisser Matthew Hilton et Otis Grant ont tous de grandes qualités et devraient faire les belles soirées de boxe des amateurs au cours des prochaines années.

1. SADRIDDIN AKHMEDOV

Celui que tous, sans exception, voient grimper dans le top-10 est Sadriddin Akhmedov. C’est un choix unanime. Comme le dit Bernard Barré, il est étiqueté championnat mondial. Il est vif, ardent, féroce et fort. Excellente technique et une carrière amateur fabuleuse. D’ailleurs, son promoteur Camille Estephan n’arrive pas à lui dénicher d’adversaire. Que ce soit à 154 ou 160 livres. Il n’a que 22 ans. S’il est sérieux, son avenir est lumineux.

2. ERIK BAZINYAN

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Bazinyan est la carte cachée de cette formidable relève. Il n’a que 24 ans et compte déjà 28 combats professionnels à sa fiche. Dont certains en Californie ou à Las Vegas. Il est doué et très sérieux. Quand la pandémie a éclaté, il était sur une lancée très impressionnante.

3. CHRISTIAN MBILLI

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

L’olympien français est une boule de muscles. Il n’a que 25 ans et en Europe, il s’est frotté à des adversaires coriaces. Il appartenait à GYM, mais comme il n’était pas satisfait de sa progression en Amérique, il s’est tourné vers Egis Klimas, le gérant de Gvozdyk et de Kovalev. Mais Marc Ramsay demeure son entraîneur et il s’est installé à Montréal. Un méconnu capable de grandes choses.

4. ARSLANBEK MAKHMUDOV

Photo Martin Chevalier

Le gigantesque poids lourd de Camille Estephan est déjà célébré par Ring Magazine comme étant « The Next One ». Mais Ring Magazine appartient maintenant à Golden Boy, on va mettre un bémol. Cependant, il faut fouiller un peu dans le passé de boxeur de Makhmudov pour trouver certaines réponses. Ceux qui doutent de sa capacité d’encaisser découvriront avec intérêt certains combats du jeune Makhmudov quand il se battait dans la World Series of Boxing. En particulier contre Mihai Nistor qui représentait l’Italie. Les 17 combats de Makhmudov dans la WSB ne sont pas comptabilisés, mais disons que ça bûchait dur. Il a 30 ans.

5. OSCAR RIVAS

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Oscar Rivas est tout près du top-10. Mais il a déjà 32 ans. Pour un poids lourd, ce n’est pas vieux. Il suffirait que Rivas obtienne une chance sérieuse dans un combat pour un titre mondial pour que les choses basculent en sa faveur. Il a déjà de belles victoires contre de bons adversaires et une défaite crève-cœur contre un dopé. Un autre de Marc Ramsay.

6. STEVEN BUTLER

Photo Pierre-Paul Poulin

Steven Butler n’a que 24 ans même s’il semble être dans le décor depuis une décennie. Le jeune compte déjà un combat de championnat du monde. Disputé au Japon face à Ryota Murata qu’il a perdu par K.O. Mais je ne suis pas convaincu que toutes les circonstances gagnantes étaient réunies pour cet affrontement de haut niveau. Rénald Boisvert a été un père et un très bon entraîneur pour le jeune homme. Mais un vieux routier comme Mike Moffa pourra peut-être faire la différence en prenant la relève. Butler a un cœur de lion et un beau talent. On peut croire qu’il aura au moins une autre chance de se hisser au sommet.

7. ARTEM OGANESYAN

Photo Pierre-Paul Poulin

Peut-être sera-t-il un autre Sadriddin Akhmedov. Il n’a que 20 ans et déjà il montre une hargne terrifiante dans le ring. De plus, tout comme Sadriddin, il a tout gagné et a été champion du monde chez les juniors. Dans l’écurie de Marc Ramsay.

8. MIKAËL ZEWSKI

Photo Stevens LeBlanc

Le Mauricien a déjà eu l’occasion de faire sa marque parmi les grands de la division. Une défaite cuisante l’a retourné chez lui. Cette fois, tout indique que le chemin pourrait s’ouvrir de nouveau pour une percée parmi l’élite mondiale. Faut espérer que son nouveau promoteur saura saisir ou provoquer les occasions. Les années passent pour Zewski.

9. LEXSON MATHIEU

Photo Martin Chevalier

C’est le plus beau et le plus élégant des jeunes boxeurs. Seulement 20 ans. Fort, habile et charismatique. Il est dans la liste à cause de son talent et non à cause de ses accomplissements puisqu’il est très tôt dans sa carrière. C’est l’as caché d’Eyes of The Tiger.

10. MARIE-ÈVE DICAIRE

Photo Martin Chevalier

La championne du monde pose un problème dans ce genre de classement. Elle est une pionnière et a été la première à décrocher un titre mondial. Mais la qualité de ses adversaires laisse grandement à désirer. En fait, si elle bat Claressa Sheilds à Flint l’été prochain, elle sera enfin crédible.

Sinon, faudra vite laisser la place à d’autres qui poussent comme Wilfried Seyi, le grand Camerounais qui s’entraîne avec Stéphan Larouche. Huit victoires de suite chez les pros. Il vient de gagner sa qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo. Il y a aussi Kim Clavell, si elle a la chance d’avoir de bons combats, qui pourrait progresser dans cette liste. Elle a quelque chose de spécial...

Et il y a le projet Simon Kean. On va voir si Vincent Auclair a du génie.