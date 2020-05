Commerces de Québec: stratégies innovantes pour la réouverture

QUÉBEC | Des commerces de Québec font preuve de débrouillardise pour assurer la distanciation sociale et la sécurité des clients.

À partir de lundi, les commerces ayant pignon sur rue à l’extérieur de Montréal auront le droit de rouvrir leurs portes. Toutefois, la pandémie les oblige à déployer de nouvelles stratégies pour faire face à la pandémie.

Ainsi, des feuilles de plexiglas ont fait l’apparition dans plusieurs commerces pour protéger les caissiers, des pastilles sur le sol indiquent la distance à respecter entre les clients et certains présentoirs ont été espacés pour laisser plus de place.

Chez Latulippe, on demande que les employés portent visière ou masque, mais ce n’est pas exigé des clients. Les cabines d’essayage resteront fermées jusqu’à nouvel ordre. Cependant, on permet le retour de la marchandise: les items seront entreposés 72 heures avant d’être désinfectés, puis remis sur les tablettes.

Je pense que la clientèle a vraiment très hâte de se changer les idées», a prédit François Latulippe, propriétaire du magasin de plein air Latulippe, qui espère que les clients soient au rendez-vous

Chez Demers bicyclette et ski de fond, on a aménagé des zones où les clients seront «confinés», et où ils pourront voir la marchandise que les vendeurs leur apporteront. Le propriétaire conseille aux gens de continuer d’acheter en ligne parce que ça désengorger le magasin et que c’est plus efficace. D'ailleurs, grâce aux ventes en ligne, cette boutique a triplé son chiffre d'affaires pendant la pandémie.

Du côté du Vieux-Québec, une trentaine de commerces se préparent aussi à accueillir les clients.

«Les gens savent très bien qu’il n’y aura pas de touristes les premiers jours. Certains attendent la semaine prochaine», a expliqué Jacques-André Pérusse de la Société de développement commercial du Vieux-Québec.