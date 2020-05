Commerces de vêtements sur mesure: une proximité qui dérange

Le propriétaire d’un magasin de vêtements sur mesure de Québec se questionne sur la décision du gouvernement de rouvrir des commerces de ce genre le 4 mai.

À compter de lundi, la boutique Valin Confection, située sur le chemin Sainte-Foy à Québec depuis huit ans, pourra rouvrir ses portes à sa clientèle.

Cependant, le propriétaire, Simon Valin, émet quelques craintes par rapport à cette première phase de relance économique pour les magasins qui confectionnent des vêtements sur mesure, même s'ils correspondent aux critères du gouvernement.

«C’est sûr que je veux ouvrir et je suis heureux de pouvoir le faire. Mais j’ai l’impression qu’on se retrouve un peu entre deux chaises. On est entre un salon de coiffure et un commerce de détail», affirme celui qui a ouvert la boutique en 2012.

Il explique que la proximité que ses employés doivent avoir avec ses clients pour prendre des mesures se compare à celle des salons d’esthétique, qui eux, demeurent fermés.

Protection

S’il compte questionner les autorités de santé publique à ce sujet, M. Valin a déjà pris des mesures pour éviter toute propagation du nouveau coronavirus.

Les clients devront porter un masque de protection et des gants fournis par l’établissement et ils devront se laver les mains avant d’entrer.

Par ailleurs, seuls ceux qui auront pris rendez-vous auront l’autorisation de passer les portes. Du côté des employés, ils porteront tous des masques, des gants et même des visières de protection.

«On a une interaction avec la clientèle pendant au moins une heure et on touche le même tissu. On veut s’assurer que tout le monde sera en sécurité», précise le propriétaire.

Et le textile?

Comme beaucoup d’informations différentes circulent sur le web, M. Valin se demande à quel point le virus peut survivre sur les tissus.

Bien qu’il considère que le problème ne le touche pas directement, il en est tout autrement pour quelques-uns de ses amis du milieu.

«Chez nous, les gens ne toucheront pas trop de vêtements, à part ceux qu’ils auront commandés. Mais, j’ai une amie qui est propriétaire d’une boutique de robes de mariage. [Le femmes qui y vont] n’ont pas le choix d’essayer plusieurs robes. Est-ce que la boutique va devoir laver chaque robe à chaque fois? Ce serait des coûts astronomiques!»