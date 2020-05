COVID-19: Plus d'une centaine de décès supplémentaires au pays

Plus d'une centaine de décès liés à la COVID-19 ont été annoncés d'un océan à l'autre, dimanche, à la veille de la levée de plusieurs mesures de confinement dans plusieurs provinces.

Au Québec, principal foyer au pays, le plus récent bilan fait état de 2205 personnes mortes du coronavirus depuis le début de l’épidémie, pour un total de 31 865 cas confirmés. Dimanche, les autorités ont rapporté 69 nouveaux décès et 892 infections en 24 heures, auxquels s'ajoutent 1317 cas détectés entre le 2 et le 30 avril qui n'avaient pas été comptabilisés en raison d'un problème informatique.

De son côté, la santé publique de l'Ontario a rapporté 434 nouveaux cas et 40 morts de plus, dimanche. Le bilan de la plus populeuse du pays est désormais de 17 553 cas, incluant 12 005 personnes guéries, et de 1216 décès.

L’Ontario a augmenté depuis quelques semaines sa cadence de tests avec 17 146 personnes évaluées en 24 heures pour un total de 327 505 tests menés à ce jour.

En début d’après-midi, le bilan du nombre de personnes contaminées au Canada était de 59 357 cas et de 3675 décès.

Depuis le début de la crise, 833 540 personnes ont subi un test de dépistage de la COVID-19 au Canada.

