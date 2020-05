Trop forts pour la ligue

Il y a 40 ans, les Hurricanes de Ville-Émard remportaient le championnat provincial bantam AA sur la glace du Colisée Jean Béliveau. Une victoire qui marquait la fin d’une époque pour ce groupe qui, depuis les rangs pee-wee, était principalement constitué du même noyau. La saison suivante, Mario Lemieux et Jean-Jacques Daigneault passeraient au niveau midget AAA, étape que franchirait Marc Bergevin, un an plus tard.

Peu d’équipes de hockey mineur peuvent se vanter d’avoir aligné, en même temps, trois joueurs qui connaîtraient un jour des carrières d’au moins 900 matchs dans la LNH.

Néanmoins, si le chemin de Lemieux, comparé à Guy Lafleur dès l’âge de 12 ans, semblait tracé d’avance, ce n’était pas nécessairement le cas pour les deux autres.

Photo courtoisie

« Mario était un surdoué. Quand tu marques 150 buts en 50 matchs, comme il le faisait, tu n’as pas le choix d’être considéré comme tel, a raconté Daigneault, dans une généreuse entrevue avec Le Journal de Montréal. Nous, on sortait peut-être un peu du lot, mais sans plus. »

En guise de preuve, Daigneault raconte qu’il avait été muté à la défense en arrivant au niveau pee-wee, faute de place à l’attaque, et que Bergevin, alors ailier gauche, ne parvenait pas à se tailler une place avec l’équipe une année sur deux.

« On avait du talent, mais on avait surtout un esprit de compétition très développé, a souligné l’ancien défenseur du Canadien. Quand tu fais des un contre un et des deux contre un pendant six ans contre Mario Lemieux, tu n’as pas le choix de t’améliorer. »

Photo courtoisie

Des volées à la tonne

N’empêche que pendant cette saison bantam AA de 1979-1980, les Hurricanes ont porté leur nom à merveille. Ils ont tout démoli sur leur passage. En plus de survoler la saison et le classement des 11 équipes montréalaises, ils ont remporté deux des trois tournois auxquels ils ont pris part en plus d’enlever les honneurs de la Coupe Daoust, ancêtre de la Coupe Dodge.

Les pointages de certaines de ces rencontres donnent le tournis. Des victoires de 8 à 4, 7 à 2 et 6 à 1 au tournoi de Granby. Une finale remportée 11 à 1 au tournoi de Chicoutimi et une demi-finale dominée au compte de 7 à 0 lors du championnat provincial.

Selon les souvenirs de Pierre Vanier, ancien collègue statisticien au Journal de Montréal, membre de cette formidable équipe et partenaire de Daigneault, les Hurricanes n’auraient perdu que cinq matchs cette saison-là.

« Oui, on avait Mario qui comptait des buts, Marc à l’aile gauche et moi à la défense. Mais on misait également sur Carl Parker, l’un des meilleurs gardiens de la province », a souligné Daigneault, champion de la Coupe Stanley de 1993.

Actuel entraîneur-chef des Mooseheads d’Halifax, celui-ci se rappelle également que plusieurs joueurs de cette équipe ont, par la suite, évolué dans la LHJMQ. Outre le quatuor mentionné plus haut, Stéphane Lepage, Sylvain Côté, Sylvain Nantel, détenteur du record de minutes de punition dans la LHJMQ (564 minutes) et Gregory Choules y ont disputé quelques saisons.

Des gamins comme les autres

Photo courtoisie

Ça peut paraître surréel lorsqu’on constate le talent dont regorgeait cette équipe. Toutefois, Daigneault raconte qu’ils étaient une bande de gamins comme les autres.

« Oui, il y a un passé de hockey, mais il y a aussi un passé de vie d’adolescent. On a grandi ensemble. On était tous du même quartier. On est allés aux danses du secondaire, on jouait au hockey dans la rue, on allait faire du patin à roulettes au Paladium », a-t-il énuméré.

Et les week-ends, unis par ce sentiment d’appartenance et aidés de leur talent, ils s’amusaient à donner des raclées à leurs adversaires. Des souvenirs sur la glace, mais également hors glace, que Daigneault garde précieusement.

« L’an passé, quand j’ai été admis au Temple de la renommée de la LHJMQ, j’ai mentionné que les Hurricanes de Ville-Émard avaient allumé l’étincelle qui a fait partir tout le processus de notre passion pour le hockey. »

Immortalisés en Pennsylvanie

Photo courtoisie

Ce pan de l’histoire des Hurricanes de Ville-Émard est immortalisé à Cranberry, petite municipalité située au nord de Pittsburgh.

À l’intérieur du UPMC Lemieux Sports Complex, qui sert de centre d’entraînement des Penguins, bâtons de hockey, chandails, photos et manteaux ayant appartenu au grand numéro 66 à l’époque des Hurricanes côtoient d’autres pièces de collection rappelant son passage dans le circuit midget AAA et dans la LHJMQ.

Photo courtoisie

« Puisque l’endroit porte le nom de Mario, nous voulions faire quelque chose pour honorer sa carrière. Pour être différent de ce qu’on voit partout, et parce que ces installations servent surtout aux jeunes de la région, on a eu l’idée de souligner son passage dans le hockey mineur », raconte Tom McMillan, vice-président aux communications des Penguins et initiateur du projet, joint plus tôt cette semaine.

L’idée a tellement plu à Lemieux que ce dernier s’est empressé de réunir un paquet de souvenirs qu’il possédait toujours. Pour compléter la collection, il est revenu au Québec pour récupérer des objets de l’époque des Hurricanes que sa mère avait précieusement gardés.

Le présentoir, installé dans l’aire publique où les jeunes et leurs parents enfilent leurs patins avant de sauter sur l’une des deux patinoires, n’a rien à envier à ceux que l’on peut admirer au Temple de la renommée du hockey.

Un exemple pour les jeunes

Pour les gamins, cependant, ce qui demeure le plus impressionnant, ce sont les points compilés par Lemieux, alors qu’il avait le même âge qu’eux. Une réplique d’une feuille de statistiques de la saison 1977-1978 des Hurricanes pee-wee AA, témoigne que, cet hiver-là, Lemieux a marqué 150 buts et ajouté 93 passes en 65 matchs. Ses 243 points dépassent de 122 celui qui le suit dans la colonne des pointeurs de sa formation.

Photo courtoisie

Pas surprenant qu’on le comparait déjà à Guy Lafleur.

« C’est tellement hors de l’ordinaire. Les jeunes n’en reviennent pas, lance McMillan. Mais en même temps, ils constatent que même les plus grandes vedettes de l’histoire de la LNH ont suivi les mêmes traces qu’eux. Qu’avant d’atteindre la LNH, ils ont gravi les échelons du hockey mineur. »

Ceux qui sont un peu plus vieux reconnaissent les noms de Jean-Jacques Daigneault et de Marc Bergevin. Les deux ont également porté les couleurs des Penguins à de courts moments de leur carrière.

« D’ailleurs, c’est Marc qui nous a fourni les photos, précise l’ancien journaliste sportif. Je lui ai passé un coup de fil, un après-midi. Dix minutes plus tard, j’avais trois photos sur lesquelles on voit les trois gars. »

Assurément de beaux souvenirs.