La vie après OD

Gagnant d’Occupation Double Bali en 2017, Adamo fait son chemin dans le milieu du hip-hop. Le voici qui arrive avec un premier album solo, Préliminaires SVP.

Adamo n’a pas hésité à sortir son disque malgré la pandémie actuelle. Le rappeur travaillait depuis trop longtemps sur son album pour songer à repousser la sortie. « J’avais hâte que ça sorte. Je n’ai jamais eu cette pensée-là. »

Sur son nouvel extrait, Lonely, et son vidéoclip percutant, on pourrait penser qu’Adamo règle ses comptes avec le milieu du hip-hop. Dans les faits, il mentionne avoir écrit cette chanson... pendant son aventure à OD !

« J’avais le feeling que j’allais me faire détester par le milieu du hip-hop parce que j’avais fait OD. Mais finalement, en sortant de l’aventure, j’avais été super bien reçu. Je me sentais un peu mal et c’est pour ça que j’ai attendu deux ans avant de sortir la chanson ! »

Déception

Adamo trouve bien dommage que la COVID-19 ait freiné son élan avec l’annulation de tous les festivals cet été. « C’était la première fois que je devais faire le FEQ, les Francos et Métro Métro. Ça devait se passer, c’était magnifique. On était aussi supposé aller jouer en France. »

Le rappeur tente de passer le temps comme il le peut durant le confinement. Cette situation lui rappelle un peu le confinement vécu à OD. « Ce qui est ironique, c’est qu’à OD, on n’avait pas de cellulaire, pas de Netflix. Il n’y avait rien d’autre que des gens et des belles sorties. Là, on a la technologie, mais on ne voit personne. Je te dirais que je préfère vraiment OD ! »

