L’administration Trump vante 2,2 millions de prêts aux petites entreprises

WASHINGTON | L’administration Trump a vanté dimanche le succès de la deuxième phase du programme de sauvegarde de l’emploi, avec 2,2 millions de prêts accordés aux petites entreprises pour plus de 175 milliards de dollars, après les couacs de la première mouture du programme.

Le nombre de prêts alloués depuis le début de la deuxième phase du programme PPP « est supérieur au nombre de prêts alloués durant toute la première phase », ont souligné dans un communiqué commun Steven Mnuchin, le secrétaire au Trésor, et Jovita Carranza, administratrice de l’agence fédérale responsable des PME.

Les deux phases de ce programme totalisent 669 milliards de dollars. Il a été mis en place pour aider à sauver les emplois détruits par la pandémie de Covid-19 qui paralyse une bonne partie de l’économie américaine « Il est notable que le montant moyen d’un prêt en phase 2 est de 79 000 dollars, une indication de plus que le programme s’adresse à un large public et qu’il vient en aide aux plus petites des petites entreprises », souligne encore le communiqué.

L’administration Trump a été critiquée pour avoir attribué des prêts par le biais de la première tranche de 350 milliards de dollars du programme PPP à des entreprises qui ne pouvaient pas y prétendre.

Ce programme -- la première, comme la seconde tranche de 320 milliards -- est normalement réservé aux sociétés de 500 employés ou moins et le prêt, accordé par des banques qui servent d’intermédiaires, se transforme en subvention si les entreprises bénéficiaires gardent ou réembauchent leurs employés.

Des entreprises bien plus grandes avaient réussi à obtenir des fonds en profitant de la désorganisation et du flou des consignes. Un certain nombre d’entre elles avaient toutefois choisi de rembourser les prêts et M. Mnuchin avait indiqué que toute tentative de profiter indûment des fonds serait désormais punie.

Au total, depuis le lancement de la phase 1 le 3 avril, l’agence des PME a traité « plus de 3,8 millions de prêts pour plus de 500 milliards de dollars d’aide économique et ce en moins d’un mois », insiste le communiqué.

Les fonds du PPP qui font partie d’un paquet de mesures de relance de plus de 2 700 milliards de dollars pour soutenir la première économie du monde mise à genoux par le confinement ont pour but de maintenir en vie l’immense réseau de PME du pays pour qu’elles puissent redémarrer dès le confinement levé.

Quelque 30 millions de personnes ont demandé une allocation chômage depuis le début de la crise du Covid-19, et le pays indemnise désormais plus de personnes sans emploi que jamais.