Le hockey manque de personnalité, selon Evander Kane

Evander Kane croit que la Ligue nationale de hockey (LNH) a tout à gagner à mettre de l’avant ce qui la rend «spéciale et unique».

Lui-même reconnu pour son franc-parler, Kane a déjà posé nu pour le magazine «The Body Issue» du réseau ESPN en 2019. Il croit toutefois que la culture du hockey n’encourage pas ce genre de comportement.

«Ça fait partie de la culture du hockey de se détourner de beaucoup de choses, a dit l’attaquant des Sharks de San Jose au réseau TSN, récemment. Plus nous adopterons les différences et les côtés uniques des gens en les utilisant à notre avantage, plus notre ligue sera grande.»

«Je ne dirais pas qu’il y a une tonne de joueurs qui voudraient faire leur propre émission de téléréalité ou qui souhaitent être devant la caméra. Donc, c’est à nous les joueurs d’adopter cet aspect du jeu un peu plus pour aider le sport à obtenir un peu plus de visibilité.»

Selon Kane, le hockey n’a pas assez de visibilité et entend tout faire pour changer cette situation.

«Je suis peut-être biaisé, mais je crois que le hockey est le plus beau sport au monde et nous n’avons pas assez de crédit pour ce que nous faisons. Notre ligue n’obtient pas tout le respect qui lui est dû.»