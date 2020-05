Le pétrole rechute en Asie

Les prix du pétrole ont à nouveau chuté lundi en Asie à l’ouverture du marché après leur rétablissement de la semaine dernière, les craintes de surproduction et de manque de capacités de stockage refaisant surface.

Dans les premiers échanges lundi matin, le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain perdait environ 8% à 18,19 $ le baril. Quant au baril de Brent de la mer du Nord, il reculait de 3% à 25,56 $.

Les cours du pétrole avaient terminé en ordre dispersé la semaine dernière alors qu’entrait en vigueur un accord censé faire drastiquement baisser la production d’or noir dans le monde et redonner un peu d’équilibre à un marché qui croule sous les barils, et alors que plusieurs grandes économies mondiales prévoient de se déconfiner et de redémarrer.

Mais la frilosité s’est à nouveau emparée du marché lundi, selon les opérateurs, qui estiment cependant que les cours devraient repartir à la hausse prochainement.

« Avec cette demande profondément sinistrée, tout signe de rééquilibrage, que ce soit grâce à des redémarrages de l’économie ou des coupures de production forcées ou convenues devraient soutenir les prix du pétrole à leurs niveaux actuels », a estimé Stephen Innes, stratégiste chez AxiCorp.