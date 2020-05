Lente progression de la COVID-19 à Québec

Même si 27 nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés, dimanche, dans la Capitale-Nationale, la situation demeure stable dans les hôpitaux désignés de la région.

• À lire aussi: [EN DIRECT DIMANCHE 3 MAI] Tous les développements de la pandémie

• À lire aussi: COVID-19: 69 nouveaux décès et 892 cas supplémentaires au Québec

On compte désormais 917 personnes à avoir contracté le nouveau coronavirus sur le territoire. La région déplore également un décès supplémentaire, portant le total à 54. Les secteurs de Beauport (197), Sainte-Foy-Sillery (132) et la Haute-Ville de Québec (128) sont ceux où la contamination est la plus importante.

Toutefois, la situation dans les hôpitaux est encourageante, car on n’observe aucune nouvelle hospitalisation liée à la COVID-19 depuis jeudi dernier. Présentement, on en dénombre 23, dont six aux soins intensifs.

Notons que six personnes supplémentaires sont considérées comme guéries dans la Capitale-Nationale, pour un total de 411 individus rétablis.

Accalmie

Dans Chaudière-Appalaches, trois cas supplémentaires ont été découverts, pour un total de 399, alors que 289 patients ont remporté leur combat contre la COVID-19.

S’il est évidemment trop tôt pour crier victoire, le Manoir Liverpool de Lévis peut au moins profiter d’un moment d’accalmie. Depuis maintenant une semaine, la résidence pour aînés n’a pas enregistrée de nouveaux cas.

À ce jour, 29 pensionnaires et 14 travailleurs de la santé de l’établissement ont été infectés.