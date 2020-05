Maxime Comtois, maître du karaté

L’attaquant de l’organisation des Ducks d’Anaheim Maxime Comtois n’est pas seulement habile au hockey et en cette période de pandémie de la COVID-19, il peut toujours se tourner vers le karaté.

Le choix de deuxième tour, le 50e au total, des Canards en 2017 est en fait ceinture noire de ce sport. D’ailleurs, peu de ses coéquipiers des Gulls de San Diego – le club-école des Ducks – savaient que le Québécois de 21 ans est un adepte de cette discipline, du moins, avant qu’il en dévoile un peu plus dans une vidéo promotionnelle de l’équipe de la Ligue américaine (LAH) sur Twitter à la mi-avril.

«Je crois que le parallèle à faire entre le hockey et le karaté, c’est comment bâtir la confiance en moi-même et en ma puissance, a-t-il commenté au site des Gulls la semaine dernière. Quand les moments chauds d’un match arrivent ou qu’il y a des parties ayant un gros enjeu, cela me permet d’être en contrôle. J’aime me retrouver sous pression, j’apprécie ce genre de rencontre, surtout en séries éliminatoires.»

Pour Comtois, le chemin vers la ceinture noire s’est amorcé il y a plusieurs années. À part son ami d’enfance et coéquipier Antoine Morand, rares étaient ceux qui savaient, car le karaté prône la modestie et non la vantardise.

«J’étais jeune quand j’ai commencé. J’ai obtenu ma ceinture noire à l’âge de 12 ou 13 ans, a-t-il dit. J’avais des problèmes à gérer ma colère lorsque j’étais plus jeune, donc à mes débuts, la première chose qui m’a aidé fut l’opportunité de dépenser de l’énergie tout en étant calme et de me concentrer sur moi-même.»

Encore à l’école

Sur la glace, Comtois a poursuivi son apprentissage et sa progression visant un poste de régulier dans la Ligue nationale (LNH). Avec Anaheim, il a récolté 11 points en 29 rencontres cette saison, tandis qu’à San Diego, il en a accumulé 24 en 31 sorties, en plus de maintenir un différentiel de +7.

«Je pense que la LAH est un bon pas vers la LNH. Dans le junior, on peut disputer les grosses minutes, mais parfois, vous n’êtes pas dans le même rôle une fois rendu dans la LAH ou la LNH. C’est ce qui m’est arrivé à Anaheim. J’ai joué moins de minutes que dans les juniors et cela fait partie du processus. Lorsque je suis débarqué à San Diego, le personnel d’instructeurs a vraiment cru en moi et m’a donné des chances de gagner du temps de glace, de jouer un peu plus et d’assumer les mêmes tâches qu’au junior.»

D’ailleurs, les Gulls ont présenté une fiche de 15-0-2 quand Comtois a inscrit son nom à la feuille de pointage.

«J’ai pris confiance et j’ai pu donner une autre tournure à ma saison. Cela montre l’importance d’obtenir plus de minutes sur la patinoire et d’avoir du plaisir à jouer dans la LAH, avec nous tous qui espérons être promus à Anaheim.»