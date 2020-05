Moins de travail pour Jonathan Quick?

Un peu comme ses coéquipiers des Kings de Los Angeles, le gardien Jonathan Quick a repris du poil de la bête durant les rencontres précédant la pause des activités de la Ligue nationale de hockey (LNH), mais cela ne signifie pas que ses instructeurs veulent le laisser assumer toutes les responsabilités devant le filet.

Le double vainqueur de la coupe Stanley avait encaissé 11 revers en 12 sorties avant de rebondir. Ayant gagné cinq de ses six dernières sorties, le vétéran de 34 ans constituait l’une des raisons pour lesquelles la formation californienne venait de signer sept gains de suite. Cependant, la pandémie de coronavirus a momentanément freiné l’élan des Kings qui doivent attendre de connaître les intentions de la LNH quant à la suite du calendrier.

Si celui-ci reprend, l’organisation californienne veut permettre au numéro 32 d’obtenir quelques moments de répit, d’autant plus que Los Angeles demeure bien bas au classement de l’Association de l’Ouest. Il faudra voir si le club aura une chance de revenir sur la patinoire d’abord et avant tout.

«Nous devons être intelligents quant à la charge de travail des gardiens, surtout au début. Il s’agit probablement de la plus longue pause sans possibilité d’enfiler les jambières que ces gars-là auront traversée dans leur carrière. Donc, je crois qu’il faut être sage ici», a déclaré en vidéoconférence l’entraîneur des gardiens Bill Ranford, par le biais de propos diffusés sur le site The Athletic.

«Aussi, nous avons à créer rapidement un esprit de compétition entre Jonathan et Cal [Petersen] pour qu’ils s’aident à devenir meilleurs, a ajouté l’instructeur en évoquant les deux hommes masqués des Kings. Parce que tout se passera vite. Nous devrons être prêts. Ce sera important pour eux de forcer l’autre à s’améliorer si on veut gagner.»

Plus de positif

Pour ce qui est du rendement de Quick, qui en a arraché tôt dans la campagne, Ranford a noté que les performances davantage satisfaisantes des Kings à court d’un homme dans les derniers affrontements - ils occupent le 24e rang de la ligue à ce chapitre - lui ont permis de présenter des statistiques plus intéressantes.

«Les nombreux buts qu’on a donnés en infériorité numérique au début de la saison étaient vraiment décourageants non seulement pour Jonathan, mais pour tout le personnel, a admis l’ex-gardien de la LNH. Je pense qu’en peaufinant cette facette du jeu, on s’est soudainement retrouvé dans le coup lors de beaucoup plus de matchs. Et quand la rencontre est serrée, on voit l’une des forces de Jonathan Quick, soit son esprit de compétiteur. Lorsque l’équipe a une chance de l’emporter, c’est là qu’il devient supérieur.»